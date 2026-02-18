https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/unlu-sair-orhan-veli-kanikin-dogdugu-ev-satisa-cikarildi-sosyal-medyada-gundem-oldu-1103596573.html

Ünlü şair Orhan Veli Kanık'ın doğduğu ev satışa çıkarıldı: Sosyal medyada gündem oldu

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair Orhan Vali Kanık'ın Beykoz'da doğduğu ev satışa çıktı. 18.02.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul'u Dinliyorum, Bir Garip Orhan Veli ve Anlatamıyorum gibi Türk edebiyatında iz bırakan şiirlere imza atan Orhan Veli Kanık'ın Beykoz'da doğduğu ev 80 milyon lira bedelle satışa çıkartıldı. Sosyal medyada birçok kullanıcı ise ünlü şairin evinin müzeye çevrilmesi çağrısı yaptı. Kanık 36 yaşında belediyenin açtığı çukura düşerek yaralanmış ve başına aldığı darbe nedeniyle birkaç gün sonra 14 Kasım 1950'de beyin kanaması geçirerek İstanbul’da yaşamını yitirmişti. Sosyal medyada 'müze olsun' çağrısı yapıldıGazeteci Adil Bali, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İshak Ağa Caddesi'ndeki tarihi yapının yaklaşık 80 milyon lira bedelle satışa sunulduğunu duyurdu. Evin fotoğraflarını paylaşan Bali, "Orhan Veli'nin doğduğu ev satılıyor. Beykoz’da, 13 Nisan 1914 sabahına tanıklık eden o ahşap köşkün kapısında bugün mahcup bir tabela var: Satılık. Satılan bir ev mi, yoksa İstanbul'un hafızası mı? Bu yapı yalnızca bir mülk değil; şiirin, çocukluğun ve bir şehrin hatırasıdır" ifadelerini kullandı. Bali paylaşımında, "Dünya büyük şairlerini müzelerde yaşatırken, İstanbul kendi sesine sessiz mi kalacak? Beykoz'daki ev korunmalı, müze olmalıdır. Çünkü bazı evler satılamaz. Bazı şairler doğdukları şehirden hiç ayrılmaz. İstanbul hâlâ onu dinliyor" diyerek evin korunması için çağrıda bulundu.Öte yandan bu durum sosyal medyada da üzüntüyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları söz konusu binanın müzeye çevrilmesi için yetkililere seslendi.Orhan Veli Kanık kimdir? Beykoz'daki konakta 13 Nisan 1914'de dünyaya gelen Orhan Veli Kanık, Galatasaray Lisesi ve Ankara Lisesi'nde eğitim görürken edebiyat öğretmenleri Ahmet Hamdi Tanpınar ve Rıfkı Melûl Meriç’in teşvikleriyle yazı ve şiirler yazmaya başladı. İstanbul Üniversitesi’nde Felsefe bölümünde eğitim alan Kanık'ın ilk şiirleri 1936’da Varlık dergisinde çıkar. İnsan, Küllük, İnkılâpçı Gençlik, Aile şiirlerinin yayımlandığı dergiler arasındadır. 1941’de Oktay Rifat ve Melih Cevdet’le Garip’i yayımlarlar; kitapta bir de şiir anlayışlarını uzun uzun açıkladıkları Önsöz bulunur. Vazgeçemediğim (1945), Destan Gibi (1946), Yenisi (1947) ve son kitabı Karşı (1949) basılır. La Fontaine’in Masalları (1948) çevirisi ve Nasreddin Hoca Hikâyeleri (1949) ilgi görür. Alfred de Musset, Moliére, Gogol, A.R. Lesage, Charles Lamb, Jean Anouilh, J.P. Sartre ve Turgenyev’den çeviriler yapmıştır.Belediyenin açtığı çukura düştü, 36 yaşında beyin kanamasından hayatını kaybetti Orhan Veli Ankara’da, bir gece yarısı belediyenin açtığı çukura düşer, başına aldığı darbe nedeniyle birkaç gün sonra 14 Kasım 1950'de beyin kanaması geçirerek İstanbul’da yaşamını yitirir. Cenazesi büyük bir kalabalığın omuzlarında Beyazıt’tan Sirkeci’ye kadar taşınarak Aşiyan’a defnedilmiştir.

