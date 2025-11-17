https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/cep-herkulu-olarak-taninan-naim-suleymanoglunun-evi-muze-oldu-yarin-kapilarini-acacak--1101056278.html

'Cep herkülü' olarak tanınan Naim Süleymanoğlu'nun evi müze oldu: Yarın kapılarını açacak

'Cep herkülü' olarak tanınan Naim Süleymanoğlu'nun evi müze oldu: Yarın kapılarını açacak

Sputnik Türkiye

Türk spor tarihinin efsane haltercisi Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'daki evi müze haline getirildi. Müze'nin kapıları yarın açılacak. 17.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-17T11:42+0300

2025-11-17T11:42+0300

2025-11-17T11:42+0300

yaşam

naim süleymanoğlu

mehmet nuri ersoy

bulgaristan

cep herkülü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/11/1101055367_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_77d81e2536bdd9d6bac5c8876464ef89.jpg

Efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan Mestanlı'daki evi Türkiye tarafından müzeye dönüştürüldü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzenin yarın kapılarını açacağını duyurdu. Bakan Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Türk spor tarihinin büyük efsanesi Naim Süleymanoğlu'nun Mestanlı'daki evini müzeye dönüştürdük. Merhum milli sporcumuzun Bulgaristan'da büyüdüğü evin kapılarını bir anı evi olarak yarın yeniden aralıyoruz. Cep Herkülü'nün evi TİKA'nın titiz çalışmasıyla bir hafıza mekanına dönüştü. Onun mücadelesi ve azmi artık burada yaşayacak. Bu anlamlı adımın hem Naim Süleymanoğlu'nun hatırasını yaşatacağına hem de gelecek kuşaklara ilham vereceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.Naim Süleymanoğlu Müzesi'nde neler olacak?Cep Herkülü olarak tanınan Süleymanoğlu'nun büyüdüğü ev, TİKA'nın 2021'de başlattığı proje ile müze haline getirildi. Aslına uygun olarak ev yenilenirken, Süleymanoğlu ailesinin orijinal eşyaları, annesi Hatice Hanım ile babası Süleyman Bey ve üç çocuğun silikon heykelleri, dönemsel sedir, kilim, ocak ve mutfak ögeleriyle birlikte ahşap kapı, sandık, sepet ve köy yaşamına dair unsurlar yer aldı.Müzenin üst katındaki iki ayrı oda, milli sporcunun spor hayatını iki dönemde anlatacak.Bulgaristan adına kazandığı madalya ve belgeler, ilkokul çantası, haltere başladığı yıllara dair materyaller, kendi anlatımıyla hayat hikayesinin gösterildiği ekran ve minik ziyaretçiler için "Oyuncak Naim" alanı Süleymanoğlu'nun Bulgaristan yıllarını yansıtacak.Türkiye'deki Naim ise silikon heykeli ve iltica sonrası kazandığı madalyalar, antrenmanlarda kullandığı halter, eşofman, tişört ve ayakkabı replika takımı, olimpiyat madalyası replikaları ile Devlet Üstün Hizmet Beratı ve olimpiyat belgeleriyle anlatılacak.Naim Süleymanoğlu kimdir?Bulgaristan'da 1967 yılında dünyaya gelen Süleymanoğlu, henüz 15 yaşındayken dünya gençler şampiyonasında iki altın madalya kazanarak adını duyurdu. 1984, 1985 ve 1986 yıllarında "Dünyada Yılın Haltercisi" seçildi ve üstün performansı nedeniyle "Cep Herkülü" lakabıyla anılmaya başlandı.Türkiye'ye 1986 yılında iltica ederek Türk vatandaşlığına geçen Süleymanoğlu, 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda "Dünyanın en iyi sporcusu" seçildi.Türkiye ve Bulgaristan adına toplam 9 dünya şampiyonluğu olan ve 6 olimpiyat rekoru kıran milli sporcu, kariyeri boyunca 46 dünya rekoruna imza attı. Naim Süleymanoğlu, 18 Kasım 2017'de İstanbul'da vefat etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251116/rafa-silvadan-besiktas-yonetimine-yanit-tehdit-veya-santajda-bulunulmamistir-1101038743.html

bulgaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

naim süleymanoğlu, mehmet nuri ersoy, bulgaristan, cep herkülü