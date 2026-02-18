Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/ukrayna-istihbarati-gencleri-kullanmaya-devam-ediyor-rusyada-bombali-eylem-onlendi-1103594149.html
Ukrayna istihbaratı gençleri kullanmaya devam ediyor: Rusya’da bombalı eylem önlendi
Ukrayna istihbaratı gençleri kullanmaya devam ediyor: Rusya’da bombalı eylem önlendi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratından aldığı talimat üzerine Çelyabinsk kentinde terör eylemi planlayan bir gencin evinde 1.5 kilo el... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T10:49+0300
2026-02-18T10:59+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
çelyabinsk
ukrayna
terör
sabotaj
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103594135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1eb50d379b555bc4428968c9edd9a254.jpg
FSB’den yapılan açıklamada, Rusya’nın Çelyabinsk kentinde terör eylemi planlayan bir gencin gözaltına alındığı bildirildi.Açıklamada, “Ukrayna gizli servislerinin himayesinde faaliyet gösteren bir terör örgütünün verdiği görev üzerine, el yapımı patlayıcı kullanarak terör saldırısı düzenlemeyi planlayan 2007 doğumlu Rusya vatandaşı olan bir Çelyabinsk sakini gözaltına alındı” ifadesi kullanıldı.Gencin, Telegram aracılığıyla düşmanla kendi isteğiyle iletişime geçtiğini tespit edildiğini bildiren FSB, Ukraynalı küratörlerinden aldığı talimatlar doğrultusunda, sabotaj yapmak için patlayıcı bir düzenek hazırladığını belirtti.Gözaltına alınan kişinin evinde yaklaşık 1.5 kilogram el yapımı patlayıcı madde, yasadışı faaliyetlerini doğrulayan Ukraynaca el yazısıyla yazılmış notlar içeren bir günlük ve amiriyle iletişim kurmak için kullanılan iletişim cihazları ele geçirildi.Zanlı hakkında çeşitli suçlardan dava açıldığı bilgisini paylaşan FSB, “Söz konusu kişi suçunu itiraf etti ve soruşturmayla işbirliği yapıyor” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/rus-disisleri-hasimlar-ukrayna-baris-surecini-engellemek-icin-her-sey-yapiyor-1103590365.html
rusya
çelyabinsk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103594135_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_3c4a7734b39c140adff3ba466dc0e59b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), çelyabinsk, ukrayna, terör, sabotaj
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), çelyabinsk, ukrayna, terör, sabotaj

Ukrayna istihbaratı gençleri kullanmaya devam ediyor: Rusya’da bombalı eylem önlendi

10:49 18.02.2026 (güncellendi: 10:59 18.02.2026)
© Sputnik / Dmitry Makeev Russia's FSB special forces. File photo
 Russia's FSB special forces. File photo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
© Sputnik / Dmitry Makeev
Abone ol
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratından aldığı talimat üzerine Çelyabinsk kentinde terör eylemi planlayan bir gencin evinde 1.5 kilo el yapımı patlayıcı tespit etti.
FSB’den yapılan açıklamada, Rusya’nın Çelyabinsk kentinde terör eylemi planlayan bir gencin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, “Ukrayna gizli servislerinin himayesinde faaliyet gösteren bir terör örgütünün verdiği görev üzerine, el yapımı patlayıcı kullanarak terör saldırısı düzenlemeyi planlayan 2007 doğumlu Rusya vatandaşı olan bir Çelyabinsk sakini gözaltına alındı” ifadesi kullanıldı.
Gencin, Telegram aracılığıyla düşmanla kendi isteğiyle iletişime geçtiğini tespit edildiğini bildiren FSB, Ukraynalı küratörlerinden aldığı talimatlar doğrultusunda, sabotaj yapmak için patlayıcı bir düzenek hazırladığını belirtti.
Gözaltına alınan kişinin evinde yaklaşık 1.5 kilogram el yapımı patlayıcı madde, yasadışı faaliyetlerini doğrulayan Ukraynaca el yazısıyla yazılmış notlar içeren bir günlük ve amiriyle iletişim kurmak için kullanılan iletişim cihazları ele geçirildi.
Zanlı hakkında çeşitli suçlardan dava açıldığı bilgisini paylaşan FSB, “Söz konusu kişi suçunu itiraf etti ve soruşturmayla işbirliği yapıyor” diye ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rus Dışişleri: Hasımlar, Ukrayna barış sürecini engellemek için her şey yapıyor
08:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала