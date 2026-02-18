https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/ukrayna-istihbarati-gencleri-kullanmaya-devam-ediyor-rusyada-bombali-eylem-onlendi-1103594149.html
Ukrayna istihbaratı gençleri kullanmaya devam ediyor: Rusya’da bombalı eylem önlendi
Ukrayna istihbaratı gençleri kullanmaya devam ediyor: Rusya’da bombalı eylem önlendi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratından aldığı talimat üzerine Çelyabinsk kentinde terör eylemi planlayan bir gencin evinde 1.5 kilo el... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T10:49+0300
2026-02-18T10:49+0300
2026-02-18T10:59+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
çelyabinsk
ukrayna
terör
sabotaj
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103594135_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1eb50d379b555bc4428968c9edd9a254.jpg
FSB’den yapılan açıklamada, Rusya’nın Çelyabinsk kentinde terör eylemi planlayan bir gencin gözaltına alındığı bildirildi.Açıklamada, “Ukrayna gizli servislerinin himayesinde faaliyet gösteren bir terör örgütünün verdiği görev üzerine, el yapımı patlayıcı kullanarak terör saldırısı düzenlemeyi planlayan 2007 doğumlu Rusya vatandaşı olan bir Çelyabinsk sakini gözaltına alındı” ifadesi kullanıldı.Gencin, Telegram aracılığıyla düşmanla kendi isteğiyle iletişime geçtiğini tespit edildiğini bildiren FSB, Ukraynalı küratörlerinden aldığı talimatlar doğrultusunda, sabotaj yapmak için patlayıcı bir düzenek hazırladığını belirtti.Gözaltına alınan kişinin evinde yaklaşık 1.5 kilogram el yapımı patlayıcı madde, yasadışı faaliyetlerini doğrulayan Ukraynaca el yazısıyla yazılmış notlar içeren bir günlük ve amiriyle iletişim kurmak için kullanılan iletişim cihazları ele geçirildi.Zanlı hakkında çeşitli suçlardan dava açıldığı bilgisini paylaşan FSB, “Söz konusu kişi suçunu itiraf etti ve soruşturmayla işbirliği yapıyor” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/rus-disisleri-hasimlar-ukrayna-baris-surecini-engellemek-icin-her-sey-yapiyor-1103590365.html
rusya
çelyabinsk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103594135_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_3c4a7734b39c140adff3ba466dc0e59b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), çelyabinsk, ukrayna, terör, sabotaj
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), çelyabinsk, ukrayna, terör, sabotaj
Ukrayna istihbaratı gençleri kullanmaya devam ediyor: Rusya’da bombalı eylem önlendi
10:49 18.02.2026 (güncellendi: 10:59 18.02.2026)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratından aldığı talimat üzerine Çelyabinsk kentinde terör eylemi planlayan bir gencin evinde 1.5 kilo el yapımı patlayıcı tespit etti.
FSB’den yapılan açıklamada, Rusya’nın Çelyabinsk kentinde terör eylemi planlayan bir gencin gözaltına alındığı bildirildi.
Açıklamada, “Ukrayna gizli servislerinin himayesinde faaliyet gösteren bir terör örgütünün verdiği görev üzerine, el yapımı patlayıcı kullanarak terör saldırısı düzenlemeyi planlayan 2007 doğumlu Rusya vatandaşı olan bir Çelyabinsk sakini gözaltına alındı” ifadesi kullanıldı.
Gencin, Telegram aracılığıyla düşmanla kendi isteğiyle iletişime geçtiğini tespit edildiğini bildiren FSB, Ukraynalı küratörlerinden aldığı talimatlar doğrultusunda, sabotaj yapmak için patlayıcı bir düzenek hazırladığını belirtti.
Gözaltına alınan kişinin evinde yaklaşık 1.5 kilogram el yapımı patlayıcı madde, yasadışı faaliyetlerini doğrulayan Ukraynaca el yazısıyla yazılmış notlar içeren bir günlük ve amiriyle iletişim kurmak için kullanılan iletişim cihazları ele geçirildi.
Zanlı hakkında çeşitli suçlardan dava açıldığı bilgisini paylaşan FSB, “Söz konusu kişi suçunu itiraf etti ve soruşturmayla işbirliği yapıyor” diye ekledi.