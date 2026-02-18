https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/ukrayna-istihbarati-gencleri-kullanmaya-devam-ediyor-rusyada-bombali-eylem-onlendi-1103594149.html

Ukrayna istihbaratı gençleri kullanmaya devam ediyor: Rusya'da bombalı eylem önlendi

Ukrayna istihbaratı gençleri kullanmaya devam ediyor: Rusya’da bombalı eylem önlendi

FSB’den yapılan açıklamada, Rusya’nın Çelyabinsk kentinde terör eylemi planlayan bir gencin gözaltına alındığı bildirildi.Açıklamada, “Ukrayna gizli servislerinin himayesinde faaliyet gösteren bir terör örgütünün verdiği görev üzerine, el yapımı patlayıcı kullanarak terör saldırısı düzenlemeyi planlayan 2007 doğumlu Rusya vatandaşı olan bir Çelyabinsk sakini gözaltına alındı” ifadesi kullanıldı.Gencin, Telegram aracılığıyla düşmanla kendi isteğiyle iletişime geçtiğini tespit edildiğini bildiren FSB, Ukraynalı küratörlerinden aldığı talimatlar doğrultusunda, sabotaj yapmak için patlayıcı bir düzenek hazırladığını belirtti.Gözaltına alınan kişinin evinde yaklaşık 1.5 kilogram el yapımı patlayıcı madde, yasadışı faaliyetlerini doğrulayan Ukraynaca el yazısıyla yazılmış notlar içeren bir günlük ve amiriyle iletişim kurmak için kullanılan iletişim cihazları ele geçirildi.Zanlı hakkında çeşitli suçlardan dava açıldığı bilgisini paylaşan FSB, “Söz konusu kişi suçunu itiraf etti ve soruşturmayla işbirliği yapıyor” diye ekledi.

