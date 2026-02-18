Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus Dışişleri: Hasımlar, Ukrayna barış sürecini engellemek için her şey yapıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik radyosuna, Cenevre'deki Rusya-ABD-Ukrayna üçlü görüşmelerinin ilk gününü değerlendirdi.Zaharova, "Müzakereleri sekteye uğratmak için, bu barışçıl yönelimin gerçekleşmesini engellemek yorumlar, açıklamalar, teknik parametreler olsun yapılabilecek her şeye başvuruyorlar" ifadesini kullandı.Rusya'nın, barış istediğini defalarca kanıtladığının altını çizen Rus diplomat, "Diğer tarafta, barışı gerçekten istemeyenler, sürekli çeşitli bahanelere başvurarak müzakerelere ihtiyaç olmadığını savunuyorlar" dedi.Zaharova, "Müzakere fırsatlarının değerini bilmeme hakkımız gerçekten var mı?" diye ekledi.Cenevre'deki görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor. Heyette ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve diğer üst düzey yetkililer bulunuyor.ABD tarafını, ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Başkan'ın damadı Jared Kushner temsil ediyor.Daha önce Sputnik'e konuşan müzakere heyetinden bir kaynak, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin görüşmelerin ilk gününün yaklaşık altı saat sürdüğünü, oldukça gergin geçtiğini ve tarafların çarşamba günü temasları sürdürme konusunda anlaştığını aktarmıştı.
Rus Dışişleri: Hasımlar, Ukrayna barış sürecini engellemek için her şey yapıyor

08:54 18.02.2026 (güncellendi: 08:59 18.02.2026)
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
© Sputnik / Сергей Гунеев
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya’nın barış istediğini defalarca kanıtladığını, ama karşı tarafın farklı bahanelere başvurarak müzakerelere ihtiyaç olmadığını dile getirdiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik radyosuna, Cenevre’deki Rusya-ABD-Ukrayna üçlü görüşmelerinin ilk gününü değerlendirdi.
Zaharova, “Müzakereleri sekteye uğratmak için, bu barışçıl yönelimin gerçekleşmesini engellemek yorumlar, açıklamalar, teknik parametreler olsun yapılabilecek her şeye başvuruyorlar” ifadesini kullandı.
Rusya’nın, barış istediğini defalarca kanıtladığının altını çizen Rus diplomat, “Diğer tarafta, barışı gerçekten istemeyenler, sürekli çeşitli bahanelere başvurarak müzakerelere ihtiyaç olmadığını savunuyorlar” dedi.
Zaharova, “Müzakere fırsatlarının değerini bilmeme hakkımız gerçekten var mı?” diye ekledi.
Cenevre’deki görüşmelerde Rus heyetine, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor. Heyette ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve diğer üst düzey yetkililer bulunuyor.
ABD tarafını, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Başkan’ın damadı Jared Kushner temsil ediyor.
Daha önce Sputnik’e konuşan müzakere heyetinden bir kaynak, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin görüşmelerin ilk gününün yaklaşık altı saat sürdüğünü, oldukça gergin geçtiğini ve tarafların çarşamba günü temasları sürdürme konusunda anlaştığını aktarmıştı.
