Türkiye genelinde yağışlı bir gün: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak, kar ve fırtına etkili olacak

Türkiye genelinde yağışlı bir gün: Sıcaklıklar düşüyor, sağanak, kar ve fırtına etkili olacak

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağışlı bir gün. 19 il için sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısı yapılırken yağışların... 18.02.2026

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Şubat hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağışlı bir gün. Güney batı bölgelerinde sağanak yağışlar, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar Mevkiinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde yağış ile birlikte azalması beklenen hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Burdur, Denizli, Hatay, Isparta, Mersin, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, K. Maraş, Sivas, Aksaray, Karaman, Osmaniye için sarı kodlu yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Meteorolojik uyarılarKuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun batı, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz ile Bitlis çevrelerinde kuvvetli, Adana'nın kuzey ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Fırtına uyarısı: Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden orta, Güneydoğu Anadolu dışındaki yerlerde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-75 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Çığ uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Toz fırtınası uyarısı: Doğu Akdeniz'in doğusunda ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Trakya kesiminin karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölge genelinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40–70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Çanakkale – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.Edirne – 7°C – Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.İstanbul – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.Kocaeli – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.EGEÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40–70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Afyonkarahisar – 8°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı.Aydın – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.İzmir – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Muğla – 9°C – Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.AKDENİZÇok bulutlu, Isparta ve Burdur dışında bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlı; zamanla iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana’nın kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40–70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görülebilir.Adana – 17°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Kuzey kesimlerde yer yer şiddetli yağış, yükseklerde zamanla karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.Antalya – 17°C – Çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yüksek kesimlerde zamanla karla karışık yağmur ve kar görülebilir.Hatay – 15°C – Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.Isparta – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.İÇ ANADOLUÇok bulutlu, güney kesimlerinde yerel kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40–75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Ankara – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; zamanla kuzey çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.Eskişehir – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; zamanla yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.Konya – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.Sivas – 11°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; zamanla kar yağışlı.BATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı; iç kesimlerin karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40–70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Bolu – 10°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı.Düzce – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.Sinop – 17°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; zamanla yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.Zonguldak – 13°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40–75 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor.Amasya – 13°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.Rize – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı.Samsun – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.Trabzon – 20°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı.DOĞU ANADOLUÇok bulutlu, batısı ile Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur; kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde buzlanma, don, çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor.Erzurum – 6°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.Kars – 4°C – Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.Malatya – 12°C – Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; yükseklerinde zamanla karla karışık yağmur.Van – 10°C – Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısında yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.Diyarbakır – 15°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.Gaziantep – 11°C – Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.Siirt – 17°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.Şanlıurfa – 16°C – Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

