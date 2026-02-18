https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/turkiye---etiyopya-enerji-hamlesi-11-yil-sonra-gelen-ziyaretle-yeni-donem-basladi-1103605426.html

Türkiye - Etiyopya enerji hamlesi: 11 yıl sonra gelen ziyaretle yeni dönem başladı

Türkiye - Etiyopya enerji hamlesi: 11 yıl sonra gelen ziyaretle yeni dönem başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in daveti üzerine Addis Ababa ziyareti sırasında Türkiye ile Etiyopya arasında enerji alanında işbirliği... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya gerçekleştirdiği bir günlük ziyaret sırasında iki ülke arasında enerji alanında önemli bir mutabakat imzalandığı aktarıldı. Ziyaretin, Erdoğan’ın Etiyopya’ya 11 yıl sonraki ilk resmi teması olduğu belirtildi.Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, imzalanan mutabakat zaptının iki ülke arasında ortak üretim ve projelerin önünü açacağı ifade edildi.Yenilenebilir enerji ve ortak üretim vurgusuAnlaşmanın, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında projeler geliştirilmesini kapsadığı bildirildi. Ayrıca hidroelektrik santral ekipmanları ve elektrik türbinlerinin üretimi ile kurulumu konusunda da işbirliği yapılacağı kaydedildi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın, anlaşmanın iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirecek bir yol haritası niteliği taşıdığını söylediği aktarıldı.Bölgesel mesajlar ve Afrika açılımıErdoğan’ın ziyareti sırasında bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde de bulunduğu belirtildi. İsrail’in Somaliland’i tanımasının bölgeye fayda sağlamayacağını ifade ettiği ve Türkiye’nin bölgedeki ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne önem verdiğini vurguladığı aktarıldı.Türkiye’nin son yıllarda Afrika’daki etkisini artırdığı, Somali ile savunma ve enerji alanlarında işbirliğini geliştirdiği ve denizaşırı enerji arama faaliyetlerine başladığı hatırlatıldı.

