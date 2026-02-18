https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/amerikan-basini-trump-kuba-konusunda-henuz-kararini-vermedi-1103604626.html

Amerikan basını: Trump Küba konusunda henüz kararını vermedi

Amerikan basını: Trump Küba konusunda henüz kararını vermedi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun, Raul Castro’nun torunuyla gizli temaslar yürüttüğü iddia edildi. Ancak Kulis bilgilerine göre Trump, ‘Küba’ya yönelik nasıl bir yol haritası izleyeceğine henüz karar vermiş değil.’

ABD yönetiminde Küba dosyası yeniden masada. Washington kulislerine göre Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba’nın 94 yaşındaki eski lideri Raul Castro’nun torunu Raul Guillermo Rodriguez Castro ile resmi kanallar dışında temas yürütüyor.Görüşmelerin içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmazken, Virginia merkezli Axios’a konuşan Beyaz Saray’a yakın kaynaklar bunun “müzakere”den ziyade geleceğe dönük “istişareler” olduğunu belirtiyor.Ancak sürecin en kritik noktası kulislere şu: Trump Küba konusunda henüz bir karar vermiş değil. Yönetim içinde farklı seçeneklerin değerlendirildiği, nihai stratejinin ise başkanın önüne sunulacak alternatiflere göre şekilleneceği ifade ediliyor.Resmi kanallar devre dışı mı?İddialara göre Rubio, Küba’nın mevcut Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile temas kurmadı. Washington’da Diaz-Canel ve çevresi, değişimi müzakere edebilecek siyasi esneklikten yoksun “parti kadroları” olarak değerlendiriliyor.Küba hükümeti ise ABD ile üst düzey bir diyalog yürütüldüğü iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, “yüksek düzeyli bir diyalog yok” denilirken, geçmişte ABD Dışişleri Bakanlığı ile sürdürülen düzenli temasların artık mevcut olmadığı vurgulandı.ABD Dışişleri Bakanlığı ise Rubio’nun Raulito lakaplı Castro ile görüşüp görüşmediğini açıkça yalanlamadı, ancak konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.Olası senaryolar ne?Analistler, Trump yönetiminin Küba’da “toptan rejim değişikliği” yerine kademeli bir dönüşüm modelini değerlendirebileceğini belirtiyor. 2003 Irak işgali sonrası uygulanan ‘de-Baasifikasyon’ sürecinin (devlet kadrolarının tasfiyesi) yarattığı kaosun Washington’da hala hafızalarda olduğu ifade ediliyor.Bu çerçevede bazı Castro ailesi üyelerinin olası bir anlaşma durumunda sürgüne gönderilmeyebileceği ihtimali, özellikle Miami’deki Küba kökenli seçmenler arasında tartışma yaratabilir.Yaptırım tablosu ağırlaşıyorAda ülkesi 67 yıllık ABD yaptırımları ve yapısal ekonomik sorunların ardından ciddi bir insani kriz riskiyle karşı karşıya. Elektrik kesintileri artıyor, hastaneler ameliyatları sınırlıyor, gıda ve yakıt kıtlığı derinleşiyor. Turizm gelirleri düşerken bazı şehirlerde çöp yığınları dikkat çekiyor.‘Önceliği İran’daki gelişmeler’Trump ise Küba’yı “başarısız bir devlet” olarak tanımladı ve “Şu anda Küba ile konuşuyoruz... Kesinlikle bir anlaşma yapmalılar” dedi.Ancak Washington’daki kaynaklara göre Trump’ın önceliği şu aşamada İran’daki gelişmeler. Kulislere göre Küba dosyasında nihai karar için henüz takvim netleşmiş değil.

