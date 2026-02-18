https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/turk-dizilerine-tesvik-yurt-disinda-yayinlanan-bolumlere-100-bin-dolar-destek-1103596891.html

Türk dizilerine teşvik: Yurt dışında yayınlanan bölümlere 100 bin dolar destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında Türk dizilerinin yakaladığı başarı sayesinde Türkiye’nin dünyanın en çok dizi ihraç eden ülkeleri arasında yer aldığını belirterek Türk dizilerini tanıtım ve turizm stratejisinin merkezine alan yeni vizyonlarını ve bu doğrultuda atmayı planladıkları adımları kamuoyuna açıkladı.170 ülkeye Türk dizisiDizi sektörünün yaklaşık 170 ülkede bir milyara yakın insana ulaştığını dile getiren Ersoy, Türkiye’nin satış ve ihracat gücü açısından dünyanın en büyük üç televizyon endüstrisinden biri haline geldiğini söyledi.Sektör kazandırıyor: 1 milyar doları aşkın ihracat geliriSektörün 1 milyar doları aşan ihracat geliriyle tarihi bir eşiği geride bıraktığını belirten Ersoy, Türk dizilerinin aynı zamanda dünyanın en büyük Türkçe kursu niteliği taşıdığını ifade ederek şöyle konuştu:100 bin dolar destekYeni destek modeline ilişkin ayrıntıları paylaşan Ersoy, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayan ve belirlenen kriterleri karşılayan dizilerin her bölümü için Bakanlık ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) olarak toplamda 100 bin dolar karşılığı Türk lirasına kadar destek verileceğini açıkladı.Bölüm başı 33 bin dolarTürkiye’de dizilerin ortalama 120 dakika olarak yayınlandığını, ancak yurt dışına 40–45 dakikalık bölümler halinde ihraç edildiğini hatırlatan Ersoy, destek hesaplamasında yurt içindeki yayın süresinin esas alınacağını belirterek, bu çerçevede yurt dışında yayınlanan her bir bölüm için maksimum 33 bin dolar karşılığı Türk lirası destek anlamına geldiğinin altını çizdi.Çekim mekanı için kolaylık sağlanacakBakanlığın ayrıca çekim mekânlarıyla ilgili bürokratik süreçlerin hızlandırılması ve Bakanlığa bağlı alanların ücretsiz tahsisi gibi kolaylıklar sağlayacağını belirten Ersoy, sektörün daha güçlü üretim yapabilmesi için desteklerin genişletileceğini kaydetti.

