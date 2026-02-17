https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/ayni-yagmur-altinda-dizisindeki-domuz-eti-sahnesi-sosyal-medyada-gundem-oldu-turk-ortodoks-1103566492.html

Aynı Yağmur Altında dizisindeki 'domuz eti' sahnesi sosyal medyada gündem oldu: Türk Ortodoks Topluluğu tepki gösterdi

Aynı Yağmur Altında dizisindeki 'domuz eti' sahnesi sosyal medyada gündem oldu: Türk Ortodoks Topluluğu tepki gösterdi

Aynı Yağmur Altında isimli dizide yer alan domuz eti sahnesi sosyal medyada büyük tepki çekti. 17.02.2026, Sputnik Türkiye

Başrollerini Hülya Avşar, Deniz Uğur, Mine Çayıroğlu ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı 'Aynı Yağmur Altında' isimli dizideki bir sahne büyük tepki çekti. Ev sahibi karakterin müslüman bir aileye 'domuz eti' ikram etmesine ilişkin sahne sosyal medyada gündem olurken, Türk Ortodoks Topluluğu da yaptığı açıklamada, "Müslüman komşumuza asla domuz ve alkol ikram etmeyiz. Bu senaryoları yazanlar kim?” ifadelerini kullanarak diziye tepki gösterdi. Sosyal medyada büyük tepki çekti ATV'de yayımlanan "Aynı Yağmur Altında" dizisinin ikinci bölümünde yer alan bir yemek sahnesinde Tülin isimli bir karakterinin, Müslüman bir aileye domuz eti ikram etmesi, izleyiciler tarafından sert bir dille eleştirildi. Sosyal medyada kullanıcılar 'Basit ve ucuz bir senaryo', 'İzlemeyin bu saçmalıkları', 'Final görünüyor', 'Dizinin kaldırılması için harekete geçilmesi lazım' şeklinde tepkilerini dile getirdi. Müslüman komşumuza asla domuz ikram etmeyizDizideki sahneye Türk Ortodoks Topluluğu da sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Türkiye'de mütedeyyin çevrelerde bile "içki içen Müslüman" gerçekliği vardır, ama istisnalar hariç seküler çevrelerde bile "domuz eti yeme" gerçekliği yoktur. Biz Hristiyan Türkler bile çok nadiren domuz eti yeriz. Hele Müslüman komşumuza asla domuz ve alkol ikram etmeyiz. Bu senaryoları yazanlar kim?" denildi.

