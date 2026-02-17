Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/ayni-yagmur-altinda-dizisindeki-domuz-eti-sahnesi-sosyal-medyada-gundem-oldu-turk-ortodoks-1103566492.html
Aynı Yağmur Altında dizisindeki 'domuz eti' sahnesi sosyal medyada gündem oldu: Türk Ortodoks Topluluğu tepki gösterdi
Aynı Yağmur Altında dizisindeki 'domuz eti' sahnesi sosyal medyada gündem oldu: Türk Ortodoks Topluluğu tepki gösterdi
Sputnik Türkiye
Aynı Yağmur Altında isimli dizide yer alan domuz eti sahnesi sosyal medyada büyük tepki çekti. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-17T12:52+0300
2026-02-17T12:53+0300
yaşam
deniz uğur
fikret kuşkan
hülya avşar
domuz eti
aynı yağmur altında
dizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103566289_0:391:1638:1312_1920x0_80_0_0_f697f97f77c7086acfd397b31ae9dacd.jpg
Başrollerini Hülya Avşar, Deniz Uğur, Mine Çayıroğlu ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı 'Aynı Yağmur Altında' isimli dizideki bir sahne büyük tepki çekti. Ev sahibi karakterin müslüman bir aileye 'domuz eti' ikram etmesine ilişkin sahne sosyal medyada gündem olurken, Türk Ortodoks Topluluğu da yaptığı açıklamada, "Müslüman komşumuza asla domuz ve alkol ikram etmeyiz. Bu senaryoları yazanlar kim?” ifadelerini kullanarak diziye tepki gösterdi. Sosyal medyada büyük tepki çekti ATV'de yayımlanan "Aynı Yağmur Altında" dizisinin ikinci bölümünde yer alan bir yemek sahnesinde Tülin isimli bir karakterinin, Müslüman bir aileye domuz eti ikram etmesi, izleyiciler tarafından sert bir dille eleştirildi. Sosyal medyada kullanıcılar 'Basit ve ucuz bir senaryo', 'İzlemeyin bu saçmalıkları', 'Final görünüyor', 'Dizinin kaldırılması için harekete geçilmesi lazım' şeklinde tepkilerini dile getirdi. Müslüman komşumuza asla domuz ikram etmeyizDizideki sahneye Türk Ortodoks Topluluğu da sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Türkiye'de mütedeyyin çevrelerde bile "içki içen Müslüman" gerçekliği vardır, ama istisnalar hariç seküler çevrelerde bile "domuz eti yeme" gerçekliği yoktur. Biz Hristiyan Türkler bile çok nadiren domuz eti yeriz. Hele Müslüman komşumuza asla domuz ve alkol ikram etmeyiz. Bu senaryoları yazanlar kim?" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/hulya-avsar-ve-sosyal-medya-fenomeni-merve-taskin-hakkinda-fuhusa-tesvikten-suc-duyurusu--1101239882.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103566289_0:235:1638:1464_1920x0_80_0_0_4aca17a820582f131b97feb826559424.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deniz uğur, fikret kuşkan, hülya avşar, domuz eti, aynı yağmur altında , dizi
deniz uğur, fikret kuşkan, hülya avşar, domuz eti, aynı yağmur altında , dizi

Aynı Yağmur Altında dizisindeki 'domuz eti' sahnesi sosyal medyada gündem oldu: Türk Ortodoks Topluluğu tepki gösterdi

12:52 17.02.2026 (güncellendi: 12:53 17.02.2026)
aynı yağmur altında dizisi sosyal medya
aynı yağmur altında dizisi sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2026
Abone ol
Aynı Yağmur Altında isimli dizide yer alan domuz eti sahnesi sosyal medyada büyük tepki çekti.
Başrollerini Hülya Avşar, Deniz Uğur, Mine Çayıroğlu ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı 'Aynı Yağmur Altında' isimli dizideki bir sahne büyük tepki çekti. Ev sahibi karakterin müslüman bir aileye 'domuz eti' ikram etmesine ilişkin sahne sosyal medyada gündem olurken, Türk Ortodoks Topluluğu da yaptığı açıklamada, "Müslüman komşumuza asla domuz ve alkol ikram etmeyiz. Bu senaryoları yazanlar kim?” ifadelerini kullanarak diziye tepki gösterdi.

Sosyal medyada büyük tepki çekti

ATV'de yayımlanan "Aynı Yağmur Altında" dizisinin ikinci bölümünde yer alan bir yemek sahnesinde Tülin isimli bir karakterinin, Müslüman bir aileye domuz eti ikram etmesi, izleyiciler tarafından sert bir dille eleştirildi. Sosyal medyada kullanıcılar 'Basit ve ucuz bir senaryo', 'İzlemeyin bu saçmalıkları', 'Final görünüyor', 'Dizinin kaldırılması için harekete geçilmesi lazım' şeklinde tepkilerini dile getirdi.

Müslüman komşumuza asla domuz ikram etmeyiz

Dizideki sahneye Türk Ortodoks Topluluğu da sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Türkiye'de mütedeyyin çevrelerde bile "içki içen Müslüman" gerçekliği vardır, ama istisnalar hariç seküler çevrelerde bile "domuz eti yeme" gerçekliği yoktur. Biz Hristiyan Türkler bile çok nadiren domuz eti yeriz. Hele Müslüman komşumuza asla domuz ve alkol ikram etmeyiz. Bu senaryoları yazanlar kim?" denildi.
Merve Taşkın sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2025
YAŞAM
Hülya Avşar ve sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında 'fuhuşa teşvik'ten suç duyurusu
24 Kasım 2025, 13:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала