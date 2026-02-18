Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-en-ucuz-sigara-fiyati-ne-kadar-oldu-1103593408.html
Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?
Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyadan bir sigara grubuna zam duyurusu yaptı. Yeni listeyle en ucuz sigara 105 TL, en pahalı... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T10:53+0300
2026-02-18T10:53+0300
ekonomi̇
sigara
sigara zammı
en düşük sigara fiyatı
tekel bayileri yardımlaşma derneği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098917577_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a0cd12274a36f7a259b671263345b80f.jpg
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir sigara grubuna zam geleceğini duyurdu. Açıklamada, fiyat güncellemesinin Philip Morris grubunda geçerli olacağı belirtildi.Philip Morris’te yeni fiyatlar: 105-115 TL bandıPaylaşılan bilgilere göre Philip Morris sigara grubuna zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olacak zamla birlikte en ucuz sigara 105 TL’ye yükseldi. En pahalı sigaranın fiyatı ise 115 TL oldu. Zamın 18 Şubat Çarşamba gününden itibaren geçerli olacağı bilgisi de yer aldı.JTI’dan sonra bir gün sonra Philip Morris JTI grubunun dün yaptığı zammın ardından bugün de Philip Morris grubuna ait ürünlerin fiyatları güncellendi.JTI grubunda ise:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260216/bir-sigara-grubuna-10-tl-zam-geldi-sigara-fiyatlari-kac-lira-oldu-1103547488.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098917577_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_832f44df66c079315854512b40b1548a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sigara zammı, philip morris, jti, tekel bayileri yardımlaşma derneği, erol dündar, en ucuz sigara, en pahalı sigara
sigara zammı, philip morris, jti, tekel bayileri yardımlaşma derneği, erol dündar, en ucuz sigara, en pahalı sigara

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?

10:53 18.02.2026
Meme kanseri ve sigara ilişkisi
Meme kanseri ve sigara ilişkisi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
Abone ol
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medyadan bir sigara grubuna zam duyurusu yaptı. Yeni listeyle en ucuz sigara 105 TL, en pahalı sigara 115 TL oldu.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir sigara grubuna zam geleceğini duyurdu. Açıklamada, fiyat güncellemesinin Philip Morris grubunda geçerli olacağı belirtildi.

Philip Morris’te yeni fiyatlar: 105-115 TL bandı

Paylaşılan bilgilere göre Philip Morris sigara grubuna zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olacak zamla birlikte en ucuz sigara 105 TL’ye yükseldi. En pahalı sigaranın fiyatı ise 115 TL oldu. Zamın 18 Şubat Çarşamba gününden itibaren geçerli olacağı bilgisi de yer aldı.

JTI’dan sonra bir gün sonra Philip Morris

JTI grubunun dün yaptığı zammın ardından bugün de Philip Morris grubuna ait ürünlerin fiyatları güncellendi.
JTI grubunda ise:
En ucuz sigara: 100 TL
En pahalı sigara: 115 TL
Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 16.02.2026
EKONOMİ
Bir sigara grubuna 10 TL zam geldi: Sigara fiyatları kaç lira oldu?
16 Şubat, 18:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала