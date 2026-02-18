https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/bir-sigara-grubuna-daha-zam-geldi-en-ucuz-sigara-fiyati-ne-kadar-oldu-1103593408.html
Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir sigara grubuna zam geleceğini duyurdu. Açıklamada, fiyat güncellemesinin Philip Morris grubunda geçerli olacağı belirtildi.Philip Morris’te yeni fiyatlar: 105-115 TL bandıPaylaşılan bilgilere göre Philip Morris sigara grubuna zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olacak zamla birlikte en ucuz sigara 105 TL’ye yükseldi. En pahalı sigaranın fiyatı ise 115 TL oldu. Zamın 18 Şubat Çarşamba gününden itibaren geçerli olacağı bilgisi de yer aldı.JTI’dan sonra bir gün sonra Philip Morris JTI grubunun dün yaptığı zammın ardından bugün de Philip Morris grubuna ait ürünlerin fiyatları güncellendi.JTI grubunda ise:
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir sigara grubuna zam geleceğini duyurdu. Açıklamada, fiyat güncellemesinin Philip Morris grubunda geçerli olacağı belirtildi.
Philip Morris’te yeni fiyatlar: 105-115 TL bandı
Paylaşılan bilgilere göre Philip Morris sigara grubuna zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olacak zamla birlikte en ucuz sigara 105 TL’ye yükseldi. En pahalı sigaranın fiyatı ise 115 TL oldu. Zamın 18 Şubat Çarşamba gününden itibaren geçerli olacağı bilgisi de yer aldı.
JTI’dan sonra bir gün sonra Philip Morris
JTI grubunun dün yaptığı zammın ardından bugün de Philip Morris grubuna ait ürünlerin fiyatları güncellendi.