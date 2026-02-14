Türkiye
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: İsrail’in saldırıları Suriyelilerin istikrarını tehdit ediyor
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: İsrail'in saldırıları Suriyelilerin istikrarını tehdit ediyor
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in ülkesine yönelik düzenlediği saldırıların istikrarı tehdit ettiğini belirtti.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'ndaki oturumda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile dün Münih'te bir araya geldiğini anımsatan Şeybani, görüşmenin verimli geçtiğini söyledi.Şeybani Suriye'yi iç savaşa sürüklemeye çalışan bazı dış müdahalelere rağmen bu girişimleri boşa çıkardıklarını, süreci aşmayı başardıklarını ve ülkedeki hiçbir azınlığı düşman olarak görmediklerini ifade etti.İsrail'in saldırılarının Suriye'nin istikrarını tehdit ettiğine vurgu yapan Şeybani, şu cümleleri kaydetti:Suriye'nin, İsrail’e karşı gerçekçi bir yaklaşım sergilediğini ve yeniden inşa konusuna odaklandığını söyleyen Şeybani, “Suriye, Suriyelileri bir araya getirerek iyileşme ve kalkınma yolunda ilerlemek istiyor. Bu politika, belki de İsrail’in hoşuna gitmedi çünkü İsrail bölgedeki yan çatışmalarla ilgileniyor” ifadelerini kullandı.Şeybani, “Müzakereler, İsrail’in 8 Aralık’tan sonra girdiği bölgelerden çekilmesi, Suriye’nin iç işlerine müdahale etmeyi durdurması ve hava sahasını ihlal etmeyi bırakmasıyla sonuçlanmalı” şeklinde konuştu.Bakan Şeybani, Suriye’nin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: İsrail’in saldırıları Suriyelilerin istikrarını tehdit ediyor

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in ülkesine yönelik düzenlediği saldırıların istikrarı tehdit ettiğini belirtti.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'ndaki oturumda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile dün Münih'te bir araya geldiğini anımsatan Şeybani, görüşmenin verimli geçtiğini söyledi.
Şeybani Suriye'yi iç savaşa sürüklemeye çalışan bazı dış müdahalelere rağmen bu girişimleri boşa çıkardıklarını, süreci aşmayı başardıklarını ve ülkedeki hiçbir azınlığı düşman olarak görmediklerini ifade etti.
İsrail'in saldırılarının Suriye'nin istikrarını tehdit ettiğine vurgu yapan Şeybani, şu cümleleri kaydetti:
8 Aralık 2024’ten sonra Suriye’ye 1000’den fazla hava saldırısı düzenlendi, güney Suriye’den yeni topraklar işgal edildi, tutuklamalar yapıldı ve 500’ün üzerinde kara harekatı gerçekleştirildi.
Suriye'nin, İsrail’e karşı gerçekçi bir yaklaşım sergilediğini ve yeniden inşa konusuna odaklandığını söyleyen Şeybani, “Suriye, Suriyelileri bir araya getirerek iyileşme ve kalkınma yolunda ilerlemek istiyor. Bu politika, belki de İsrail’in hoşuna gitmedi çünkü İsrail bölgedeki yan çatışmalarla ilgileniyor” ifadelerini kullandı.
Şeybani, “Müzakereler, İsrail’in 8 Aralık’tan sonra girdiği bölgelerden çekilmesi, Suriye’nin iç işlerine müdahale etmeyi durdurması ve hava sahasını ihlal etmeyi bırakmasıyla sonuçlanmalı” şeklinde konuştu.
Bakan Şeybani, Suriye’nin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
