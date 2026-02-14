https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/suriye-disisleri-bakani-seybani-israilin-saldirilari-suriyelilerin-istikrarini-tehdit-ediyor-1103506842.html
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: İsrail’in saldırıları Suriyelilerin istikrarını tehdit ediyor
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: İsrail’in saldırıları Suriyelilerin istikrarını tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in ülkesine yönelik düzenlediği saldırıların istikrarı tehdit ettiğini belirtti. 14.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-14T23:11+0300
2026-02-14T23:11+0300
2026-02-14T23:11+0300
poli̇ti̇ka
esad hasan şeybani
marco rubio
suriye
i̇srail
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098705270_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_09130126f28a82d0d56e93cd748d25ed.jpg
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'ndaki oturumda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile dün Münih'te bir araya geldiğini anımsatan Şeybani, görüşmenin verimli geçtiğini söyledi.Şeybani Suriye'yi iç savaşa sürüklemeye çalışan bazı dış müdahalelere rağmen bu girişimleri boşa çıkardıklarını, süreci aşmayı başardıklarını ve ülkedeki hiçbir azınlığı düşman olarak görmediklerini ifade etti.İsrail'in saldırılarının Suriye'nin istikrarını tehdit ettiğine vurgu yapan Şeybani, şu cümleleri kaydetti:Suriye'nin, İsrail’e karşı gerçekçi bir yaklaşım sergilediğini ve yeniden inşa konusuna odaklandığını söyleyen Şeybani, “Suriye, Suriyelileri bir araya getirerek iyileşme ve kalkınma yolunda ilerlemek istiyor. Bu politika, belki de İsrail’in hoşuna gitmedi çünkü İsrail bölgedeki yan çatışmalarla ilgileniyor” ifadelerini kullandı.Şeybani, “Müzakereler, İsrail’in 8 Aralık’tan sonra girdiği bölgelerden çekilmesi, Suriye’nin iç işlerine müdahale etmeyi durdurması ve hava sahasını ihlal etmeyi bırakmasıyla sonuçlanmalı” şeklinde konuştu.Bakan Şeybani, Suriye’nin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/ispanya-basbakani-sanchez-nukleer-gucler-yeni-bir-silahlanma-yarisini-onlemeli-1103506698.html
suriye
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098705270_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b167a8d3701ce1a5cec148f5635a6059.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
esad hasan şeybani, marco rubio, suriye, i̇srail, ortadoğu
esad hasan şeybani, marco rubio, suriye, i̇srail, ortadoğu
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: İsrail’in saldırıları Suriyelilerin istikrarını tehdit ediyor
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'in ülkesine yönelik düzenlediği saldırıların istikrarı tehdit ettiğini belirtti.
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'ndaki oturumda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile dün Münih'te bir araya geldiğini anımsatan Şeybani, görüşmenin verimli geçtiğini söyledi.
Şeybani Suriye'yi iç savaşa sürüklemeye çalışan bazı dış müdahalelere rağmen bu girişimleri boşa çıkardıklarını, süreci aşmayı başardıklarını ve ülkedeki hiçbir azınlığı düşman olarak görmediklerini ifade etti.
İsrail'in saldırılarının Suriye'nin istikrarını tehdit ettiğine vurgu yapan Şeybani, şu cümleleri kaydetti:
8 Aralık 2024’ten sonra Suriye’ye 1000’den fazla hava saldırısı düzenlendi, güney Suriye’den yeni topraklar işgal edildi, tutuklamalar yapıldı ve 500’ün üzerinde kara harekatı gerçekleştirildi.
Suriye'nin, İsrail’e karşı gerçekçi bir yaklaşım sergilediğini ve yeniden inşa konusuna odaklandığını söyleyen Şeybani, “Suriye, Suriyelileri bir araya getirerek iyileşme ve kalkınma yolunda ilerlemek istiyor. Bu politika, belki de İsrail’in hoşuna gitmedi çünkü İsrail bölgedeki yan çatışmalarla ilgileniyor” ifadelerini kullandı.
Şeybani, “Müzakereler, İsrail’in 8 Aralık’tan sonra girdiği bölgelerden çekilmesi, Suriye’nin iç işlerine müdahale etmeyi durdurması ve hava sahasını ihlal etmeyi bırakmasıyla sonuçlanmalı” şeklinde konuştu.
Bakan Şeybani, Suriye’nin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.