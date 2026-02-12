https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/sosyal-medya-fenomeni-enes-batur-uyusturucu-sorusturmasi-kapsaminda-gozaltina-alindi-1103446233.html

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, uyuşturucu soruşturması kapsamında havalimanında gözaltına alındı 12.02.2026, Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Enes Batur, yurtdışından Türkiye’ye giriş yaparken havaalanında jandarma tarafından gözaltına alındı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan fenomen isim İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

