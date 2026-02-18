https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/savunma-sanayii-icra-komitesi-toplantisi-cumhurbaskani-erdogan-baskanliginda-yapildi-1103616647.html

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapıldı

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılının ilk toplantısında, Türk savunma sanayisinin 2025 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar, savunma sanayisinin ihracat başarısı, gelecek hedefleri ve kritik projelere ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirildi.Toplantoda yerli ve milli savunma sanayisinin desteklenmesine yönelik kararlılık vırgulandı. Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıkları'nın ihtiyaçlarına yönelik mevcut ve yürütülecek projelere ilişkin gündem görüşülerek karara bağlandı.Milletin ve devletin güçlü desteğiyle Türk savunma sanayisinde elde edilen başarılardan duyulan memnuniyetin ifade edildiği toplantıda, 2026 yılında çalışmaların daha yüksek bir gayretle sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre toplantıda, yerli ve milli teknolojiler kullanılarak savunma sanayisinde örnek teşkil eden gelişimin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğinin de altı çizildi.

