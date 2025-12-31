https://anlatilaninotesi.com.tr/20251231/turkiyede-2025te-hayata-gecen-savunma-sanayii-projeleri-celik-kubbe-icin-onemli-adimlar-1101974415.html

Türkiye’de 2025'te hayata geçen savunma sanayii projeleri: Çelik kubbe için önemli adımlar

Türkiye, 2025 yılında savunma sanayi alanında önemli adımlara imza attı. İsrail, İran savaşı sonrasında gündeme gelen çelik kubbenin güçlendirilmesi savunma... 31.12.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye, 2025 yılı boyunca savunma sanayiinde kritik projeleri hayata geçirerek yerli ve millî savunma altyapısını güçlendirdi. Kara, hava, deniz ve hava savunma alanlarında devreye alınan projeler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcılığını artırırken savunma sanayiinin küresel rekabet gücünü de yükseltti.Hava savunma sistemleriTürkiye’nin savunma sanayi adımları bölgesel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendi. İsrail ile İran arasında gerçekleşen ‘12 Gün Savaşı’ özellikle hava savunma sistemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Türkiye, bu kapsamda ‘çelik kubbe’ sisteminin oluşturulmasını öncelikli gündem haline getirdi.Uzun, orta ve kısa menzilli hava savunma sistemlerinin entegre edilmesini amaçlayan çok katmanlı hava savunma mimarisi kapsamında yeni yerli radar, füze ve komuta-kontrol sistemleri 2025 itibarıyla aktif kullanım ve entegrasyon sürecine alındı. 2025 yılında Türkiye’nin millî hava savunma destroyeri TF-2000 için inşa süreci de fiilen başlatıldı. Proje, uzun menzilli hava savunma kabiliyeti, gelişmiş radar sistemleri ve millî savaş yönetim sistemiyle Türk Deniz Kuvvetleri’nin açık deniz yeteneklerini ileri seviyeye taşımayı hedefliyor.Yerli füzelerMilli balistik füze Tayfun’un yeni blok versiyonlarının test ve üretim aşamaları 2025’te ilerleme kaydetti. Proje, Türkiye’nin uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetini güçlendiren en stratejik sistemlerden biri olarak öne çıktı. 2025 yılında çeşitli hava-yer, yer-yer ve deniz hedeflerine yönelik millî güdümlü mühimmatlar envantere alındı. Hassas güdüm kitleri, seyir füzeleri ve akıllı mühimmat projeleri aktif kullanım aşamasına geçti.Akıncı, KIZILELMA ve KAANYüksek irtifa ve jet motorlu insansız platformlar alanında Akıncı ve KIZILELMA projelerinde yeni kabiliyetlerin entegrasyonu 2025 yılında sahaya yansıtıldı. Gelişmiş mühimmat kullanımı, yapay zekâ destekli görev profilleri ve ortak operasyon konseptleri ön plana çıktı.Türkiye tarafından milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen milli muharip uçak KAAN'a ilişkin test çalışmaları 2025 yılında devam etti. KAAN’ın geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, milli muharip uçağa bu aşamada talipler çıktı. Endonezya 48 adet KAAN almak için anlaşma imzaladı.Altay tankı seri üretime başladıAltay tankı projesinde seri üretime geçiş süreci 2025’te somutlaştı. Yerli güç grubu, atış kontrol sistemleri ve zırh teknolojileriyle donatılan tanklar, kara kuvvetlerinin modernizasyonunda kritik rol üstlendi. Almanya’nın motor ambargosu nedeniyle seri üretime geçemeyen Altay tankı ilk etapta Güney Kore’den alınacak motor ile üretilirken, ilerleyen aşamalarda yerli motorla üretime devam etmesi hedefleniyor. 2025 yılında devreye alınan bu projeler, Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltma hedefinin somut göstergesi olarak değerlendirilirken, ülkenin bölgesel ve küresel güvenlik mimarisindeki rolünü de güçlendirdi.

2025

