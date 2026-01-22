Türkiye
Bakan Memişoğlu: Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışmamız var
Bakan Memişoğlu: Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışmamız var
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı canlı yayında sigarayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, canlı yayınında yaptığı açıklamada, son dönemde özellikle gençler ve kadınlar arasında sigara kullanımının arttığını belirtti.'Bir kanun taslağı oluşturuyoruz'Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışması üzerinde çalışıldığını açıklayan Bakan Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:'Hasta sayısı 300-400 bine düştü'Hastane randevusu sorununa da değinen Bakan Memişoğlu, "Yoğunluk yaşanan branşlarda cihaz altyapısını artırdık, hekim atamalarını buna göre planladık. Randevu bekleyen hasta sayısı 3.5-4 milyon bandından 300-400 bine düştü" dedi.
Bakan Memişoğlu: Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışmamız var

Abone ol
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, katıldığı canlı yayında sigarayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, sigara içilen alanlarla sigara kullanımını teşvik eden görüntüleri azaltmaya yönelik bir mevzuat hazırlığında olduklarını, çalışmanın kısa süre içinde Meclis’e sunulacağını söyledi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, canlı yayınında yaptığı açıklamada, son dönemde özellikle gençler ve kadınlar arasında sigara kullanımının arttığını belirtti.

'Bir kanun taslağı oluşturuyoruz'

Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışması üzerinde çalışıldığını açıklayan Bakan Memişoğlu şu ifadeleri kullandı:

Sigara içilen alanları ve sigara içme görüntülerini azaltmaya yönelik bir mevzuat çalışmamız var. En kısa sürede Meclis'e sunacağız. Sigaranın görünürlüğünü azaltmamız lazım. Sigara içenin de sigarayla ilgili materyallerin de görünürlüğünün azalması için bir kanun taslağı oluşturuyoruz. Bazen sigara içmeyenler de mağdur oluyor. Onun için biz bu konuda geniş kapsamlı bir kanun taslağı hazırlığının içindeyiz. Bu kanun taslağı hem sigara içenleri hem de sigara içenlerin görünürlüğünü azaltmaya yönelik. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin sigarayı görünür, sanki doğal bir kullanım materyaliymiş gibi algılamasını istemiyoruz.

'Hasta sayısı 300-400 bine düştü'

Hastane randevusu sorununa da değinen Bakan Memişoğlu, "Yoğunluk yaşanan branşlarda cihaz altyapısını artırdık, hekim atamalarını buna göre planladık. Randevu bekleyen hasta sayısı 3.5-4 milyon bandından 300-400 bine düştü" dedi.
POLİTİKA
Erdoğan: Aile kurumu saldırı ve kuşatma altında
15 Ocak, 15:43
POLİTİKA
Erdoğan: Aile kurumu saldırı ve kuşatma altında
15 Ocak, 15:43
