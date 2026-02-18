https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/kremlin-putin-cenevredeki-rus-heyetinden-dogrudan-raporlar-aliyor-1103599271.html

Kremlin: Putin, Cenevre’deki Rus heyetinden doğrudan raporlar alıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.Peskov, Cenevre’deki Rusya-ABD-Ukrayna üçlü görüşmelere ilişkin bir soru üzerine, “Bu konuda konuşmak için henüz çok erken. Elbette, Başkana doğrudan raporlar geliyor. Ancak henüz bir değerlendirme yapmak için çok erken” ifadesini kullandı.Rus yetkili, Cenevre'deki görüşmelerin ardından herhangi bir bilginin olması durumunda, Rus heyetinin lideri Vladimir Medinskiy’in bu bilgiyi medya ile paylaşacağını söyledi.Cenevre'deki Ukrayna görüşmelerinde tam olarak hangi konuların görüşüldüğünden bahsetmenin şimdilik doğru olmadığını söyleyen Peskov, "Bu tur tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor" diye ekledi.Rusya ve Çin hiçbir nükleer deneme yapmadıKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Çin'in 2020'de gerçekleştirdiği iddia edilen yer altı nükleer denemelerine ilişkin haberlerde Rusya'nın da adının geçmesini değerlendirdi.Peskov, bu konuda, "Rusya ve Çin hiçbir nükleer denemeye yapmadı" diye vurguladı.Peskov’un diğer açıklamaları:

