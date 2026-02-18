https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/kremlin-putin-cenevredeki-rus-heyetinden-dogrudan-raporlar-aliyor-1103599271.html
Kremlin: Putin, Cenevre’deki Rus heyetinden doğrudan raporlar alıyor
Kremlin: Putin, Cenevre’deki Rus heyetinden doğrudan raporlar alıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Cenevre'deki görüşmeler ilerledikçe Rusya heyetinin doğrudan Devlet Başkanı Vladimir Putin'e raporlar gönderdiğini, ancak henüz... 18.02.2026
2026-02-18T12:38+0300
2026-02-18T12:38+0300
2026-02-18T13:11+0300
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.Peskov, Cenevre’deki Rusya-ABD-Ukrayna üçlü görüşmelere ilişkin bir soru üzerine, “Bu konuda konuşmak için henüz çok erken. Elbette, Başkana doğrudan raporlar geliyor. Ancak henüz bir değerlendirme yapmak için çok erken” ifadesini kullandı.Rus yetkili, Cenevre'deki görüşmelerin ardından herhangi bir bilginin olması durumunda, Rus heyetinin lideri Vladimir Medinskiy’in bu bilgiyi medya ile paylaşacağını söyledi.Cenevre'deki Ukrayna görüşmelerinde tam olarak hangi konuların görüşüldüğünden bahsetmenin şimdilik doğru olmadığını söyleyen Peskov, "Bu tur tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor" diye ekledi.Rusya ve Çin hiçbir nükleer deneme yapmadıKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Çin'in 2020'de gerçekleştirdiği iddia edilen yer altı nükleer denemelerine ilişkin haberlerde Rusya'nın da adının geçmesini değerlendirdi.Peskov, bu konuda, "Rusya ve Çin hiçbir nükleer denemeye yapmadı" diye vurguladı.Peskov’un diğer açıklamaları:
Kremlin: Putin, Cenevre’deki Rus heyetinden doğrudan raporlar alıyor
12:38 18.02.2026 (güncellendi: 13:11 18.02.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Cenevre'deki görüşmeler ilerledikçe Rusya heyetinin doğrudan Devlet Başkanı Vladimir Putin'e raporlar gönderdiğini, ancak henüz herhangi bir değerlendirme yapmak için çok erken olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Peskov, Cenevre’deki Rusya-ABD-Ukrayna üçlü görüşmelere ilişkin bir soru üzerine, “Bu konuda konuşmak için henüz çok erken. Elbette, Başkana doğrudan raporlar geliyor. Ancak henüz bir değerlendirme yapmak için çok erken” ifadesini kullandı.
Rus yetkili, Cenevre'deki görüşmelerin ardından herhangi bir bilginin olması durumunda, Rus heyetinin lideri Vladimir Medinskiy’in bu bilgiyi medya ile paylaşacağını söyledi.
Cenevre'deki Ukrayna görüşmelerinde tam olarak hangi konuların görüşüldüğünden bahsetmenin şimdilik doğru olmadığını söyleyen Peskov, "Bu tur tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor" diye ekledi.
Rusya ve Çin hiçbir nükleer deneme yapmadı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, Çin'in 2020'de gerçekleştirdiği iddia edilen yer altı nükleer denemelerine ilişkin haberlerde Rusya'nın da adının geçmesini değerlendirdi.
Peskov, bu konuda, "Rusya ve Çin hiçbir nükleer denemeye yapmadı" diye vurguladı.
Peskov’un diğer açıklamaları:
Zelenskiy'in neden şimdi Lukaşenko'ya karşı yaptırım uyguladığı sorusu Kiev rejimine yöneltilmeli.
Rusya, Küba'ya uygulanan yakıt ambargosuna tutarlı olarak karşı çıkıyor.
Putin bugün Kremlin’de Küba Dışişleri Bakanı’nı kabul edecek.
ABD-İran nükleer görüşmelerinin sonucunu önceden değerlendirmek doğru değil.