Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: İki yerleşimde daha kontrol sağlandı

Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: İki yerleşimde daha kontrol sağlandı

Sputnik Türkiye

18.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-18T12:10+0300

2026-02-18T12:10+0300

2026-02-18T13:10+0300

Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye ve Sumı bölgelerinde olmak üzere iki yerleşim merkezinin kontrolünün Rus güçlerine geçtiğini bildirdi.Açıklamaya göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’na bağlı birlikler aktif eylemler sonucunda Sumı Bölgesi'nde Harkovka köyünü ele geçirdi. ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri de Zaporojye Bölgesi’nde düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Kriniçnoye yerleşim birimini düşman güçlerden temizledi.Son 24 saat içinde toplam 1.235 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait 12 zırhlı savaş aracı da imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen bir yakıt deposu ve enerji tesisleri, uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) üsleri, ayrıca 141 farkı noktada Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından 11 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 155 uçak tipi İHA’yı engelledi.

2026

