https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/rus-ordusunun-ilerleyisi-suruyor-iki-yerlesimde-daha-kontrol-saglandi-1103599534.html
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: İki yerleşimde daha kontrol sağlandı
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: İki yerleşimde daha kontrol sağlandı
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu kontrolündeki arazileri genişletmeye devam ediyor. 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T12:10+0300
2026-02-18T12:10+0300
2026-02-18T13:10+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
sumi bölgesi
zaporojye bölgesi
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102731698_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_c60d8fcda0ea712fcdd541b59ca9968e.jpg
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye ve Sumı bölgelerinde olmak üzere iki yerleşim merkezinin kontrolünün Rus güçlerine geçtiğini bildirdi.Açıklamaya göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’na bağlı birlikler aktif eylemler sonucunda Sumı Bölgesi'nde Harkovka köyünü ele geçirdi. ‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri de Zaporojye Bölgesi’nde düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Kriniçnoye yerleşim birimini düşman güçlerden temizledi.Son 24 saat içinde toplam 1.235 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait 12 zırhlı savaş aracı da imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen bir yakıt deposu ve enerji tesisleri, uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) üsleri, ayrıca 141 farkı noktada Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından 11 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 155 uçak tipi İHA’yı engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/ukrayna-istihbarati-gencleri-kullanmaya-devam-ediyor-rusyada-bombali-eylem-onlendi-1103594149.html
rusya
ukrayna
donbass
sumi bölgesi
zaporojye bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102731698_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_94ad82c0266731493581567ed7b81c36.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, sumi bölgesi, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, sumi bölgesi, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: İki yerleşimde daha kontrol sağlandı
12:10 18.02.2026 (güncellendi: 13:10 18.02.2026)
Özel askeri harekata devam eden Rus ordusu kontrolündeki arazileri genişletmeye devam ediyor.
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporojye ve Sumı bölgelerinde olmak üzere iki yerleşim merkezinin kontrolünün Rus güçlerine geçtiğini bildirdi.
Açıklamaya göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu’na bağlı birlikler aktif eylemler sonucunda Sumı Bölgesi'nde Harkovka köyünü ele geçirdi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birimleri de Zaporojye Bölgesi’nde düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Kriniçnoye yerleşim birimini düşman güçlerden temizledi.
Son 24 saat içinde toplam 1.235 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait 12 zırhlı savaş aracı da imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen bir yakıt deposu ve enerji tesisleri, uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) üsleri, ayrıca 141 farkı noktada Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından 11 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 155 uçak tipi İHA’yı engelledi.