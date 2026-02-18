https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/rus-heyeti-cenevreden-ayrildi-ukrayna-ile-gorusmeleri-sona-erdi-mi-1103602255.html

Rus Heyeti Cenevre’den ayrıldı: Ukrayna ile görüşmeleri sona erdi mi?

Rus Heyeti Cenevre’den ayrıldı: Ukrayna ile görüşmeleri sona erdi mi?

17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleşen

Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katıldığı görüşmeler, İsviçre’nin diplomasi merkezi olarak bilinen Cenevre’de gerçekleştirildi. Toplantılara ev sahipliği yapan InterContinental Geneva, iki gün boyunca yoğun güvenlik önlemleri altında diplomatik temaslara sahne oldu.Rus haber ajansı RIA Novosti muhabirinin aktardığına göre, Rus heyeti görüşmelerin tamamlanmasının ardından otelden ayrıldı.Heyete Medinsky başkanlık ettiRus heyetine, Kremlin’e yakın isimlerden biri olan Vladimir Medinsky başkanlık etti. Heyette ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ve Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov’un da yer aldığı bildirildi.Görüşmelerin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, temasların Ukrayna’daki çatışma süreci ve olası diplomatik çözüm yolları çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtiliyor.Müzakereler 17-18 Şubat’ta yapıldıİki gün süren temasların ardından heyetin ayrılması, görüşmelerin tamamlandığına işaret ediyor. Ancak taraflardan henüz ortak bir bildiri ya da somut sonuç açıklanmadı.Diplomatik kaynaklar, Cenevre temaslarının sürecin devamına yönelik bir zemin oluşturup oluşturmadığının önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade ediyor.

