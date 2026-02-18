https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/rus-heyeti-cenevreden-ayrildi-ukrayna-ile-gorusmeleri-sona-erdi-mi-1103602255.html
Rus Heyeti Cenevre’den ayrıldı: Ukrayna ile görüşmeleri sona erdi mi?
Rus Heyeti Cenevre’den ayrıldı: Ukrayna ile görüşmeleri sona erdi mi?
Sputnik Türkiye
Rus heyeti, Cenevre’de Ukrayna sorununa ilişkin yürütülen görüşmelerin ardından müzakerelerin yapıldığı otelden ayrıldı. 17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleşen... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T13:55+0300
2026-02-18T13:55+0300
2026-02-18T13:55+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
rusya
kremlin
cenevre
mihail galuzin
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103295319_0:83:1039:667_1920x0_80_0_0_0ce9a6a4d0cbe3714c2c4a36fc5ec8bc.png
Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katıldığı görüşmeler, İsviçre’nin diplomasi merkezi olarak bilinen Cenevre’de gerçekleştirildi. Toplantılara ev sahipliği yapan InterContinental Geneva, iki gün boyunca yoğun güvenlik önlemleri altında diplomatik temaslara sahne oldu.Rus haber ajansı RIA Novosti muhabirinin aktardığına göre, Rus heyeti görüşmelerin tamamlanmasının ardından otelden ayrıldı.Heyete Medinsky başkanlık ettiRus heyetine, Kremlin’e yakın isimlerden biri olan Vladimir Medinsky başkanlık etti. Heyette ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ve Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov’un da yer aldığı bildirildi.Görüşmelerin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, temasların Ukrayna’daki çatışma süreci ve olası diplomatik çözüm yolları çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtiliyor.Müzakereler 17-18 Şubat’ta yapıldıİki gün süren temasların ardından heyetin ayrılması, görüşmelerin tamamlandığına işaret ediyor. Ancak taraflardan henüz ortak bir bildiri ya da somut sonuç açıklanmadı.Diplomatik kaynaklar, Cenevre temaslarının sürecin devamına yönelik bir zemin oluşturup oluşturmadığının önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/rusyadan-abdye-kuba-cagrisi-ablukasi-planlarindan-vazgecin-1103602122.html
ukrayna
rusya
cenevre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103295319_20:0:1020:750_1920x0_80_0_0_7e02b4d9f3b77a3439ca5b9467148569.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, rusya, kremlin, cenevre, mihail galuzin, haberler
ukrayna, rusya, kremlin, cenevre, mihail galuzin, haberler
Rus Heyeti Cenevre’den ayrıldı: Ukrayna ile görüşmeleri sona erdi mi?
Rus heyeti, Cenevre’de Ukrayna sorununa ilişkin yürütülen görüşmelerin ardından müzakerelerin yapıldığı otelden ayrıldı. 17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleşen toplantılara Rusya adına Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık etti.
Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katıldığı görüşmeler, İsviçre’nin diplomasi merkezi olarak bilinen Cenevre’de gerçekleştirildi. Toplantılara ev sahipliği yapan InterContinental Geneva, iki gün boyunca yoğun güvenlik önlemleri altında diplomatik temaslara sahne oldu.
Rus haber ajansı RIA Novosti muhabirinin aktardığına göre, Rus heyeti görüşmelerin tamamlanmasının ardından otelden ayrıldı.
Heyete Medinsky başkanlık etti
Rus heyetine, Kremlin’e yakın isimlerden biri olan Vladimir Medinsky başkanlık etti. Heyette ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin ve Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov’un da yer aldığı bildirildi.
Görüşmelerin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, temasların Ukrayna’daki çatışma süreci ve olası diplomatik çözüm yolları çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtiliyor.
Müzakereler 17-18 Şubat’ta yapıldı
İki gün süren temasların ardından heyetin ayrılması, görüşmelerin tamamlandığına işaret ediyor. Ancak taraflardan henüz ortak bir bildiri ya da somut sonuç açıklanmadı.
Diplomatik kaynaklar, Cenevre temaslarının sürecin devamına yönelik bir zemin oluşturup oluşturmadığının önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade ediyor.