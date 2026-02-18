https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/rapor-ortaya-cikardi-fbi-kendi-kurallarini-esnetip-1100-hassas-hedefi-gozetledi-1103600967.html

Rapor ortaya çıkardı: FBI 'kendi kurallarını esnetip 1100 'hassas hedefi gözetledi'

ABD yasalarına göre normal şartlarda FBI’ın bir kişi ya da kuruluş hakkında resmi soruşturma başlatabilmesi için suç şüphesini destekleyen somut bulgulara sahip olması gerekiyor. Ancak rapora göre, bu eşik aşılamadığında kurum 'ön inceleme' adı verilen daha düşük standartlı bir süreç başlatabiliyor.Bu süreçte belirli bir ‘olgusal dayanak’ aranmıyor. ABD Sayıştayı olarak bilinen Hükümet Hesap Verilebilirlik Ofisi (GAO), FBI’ın ‘yetkili bir amaç ve açıkça tanımlanmış bir hedef’ göstermesi halinde, belirli bir somut şüphe olmaksızın değerlendirme başlatabildiğini belirtiyor.127 bin değerlendirme, binin üzerinde dosyaGAO verilerine göre FBI, 2018-2024 döneminde, yasaları aşacak yaklaşık 127 bin Tip I/II ve Tip III değerlendirme başlattı. Bunların yaklaşık 124 bini Tip I/II, 2.800’ü ise Tip III kategorisinde yer aldı.Tip I/II değerlendirmeler birey ve kuruluşlara yönelik olurken, Tip III değerlendirmeler belirli bir saha ofisinin sorumluluk alanındaki ‘mevcut ya da potansiyel tehditleri’ kapsıyor.Rapora göre Tip I/II değerlendirmelerin yaklaşık yüzde 14’ü resmi soruşturmaya dönüştürüldü. Ancak konu iç siyasi figürler ve dini kuruluşlar olduğunda bu oran ciddi biçimde artıyor.2018-2024 arasında yaklaşık 1.100 Tip I/II ve 100 Tip III dosya ‘hassas’ olarak sınıflandırıldı. En büyük grubu kamu görevlileri oluşturdu.‘Herkes hakkında dosya oluşturabilir’Eski FBI özel ajanı Mike German, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Bugün FBI seçtiği herkes hakkında bir dosya oluşturabilir. Erişilebilir bilgi miktarı, J. Edgar Hoover’ın bile hayal edemeyeceği kadar geniş” ifadelerini kullandı.Raporda, FBI’ın kurallara uyumsuzlukları büyük ölçüde personelin ‘öz bildirimine’ bıraktığı, bunun da gerçek ihlal sayısını olduğundan düşük gösterebileceği kaydedildi.‘Haklar Bildirgesi açısından kriz’Merkezi Washington’da bulunan düşünce kuruluşu Cato Enstitüsü'nden Patrick G. Eddington, değerlendirmelerin kötüye kullanımının ABD Anayasası’ndaki Haklar Bildirgesi açısından ciddi bir kriz anlamına gelebileceğini savundu.FBI geçmişte de ABD vatandaşlarını gözetlediğine ilişkin tartışmaların odağında yer almıştı. Son rapor, kurumun resmi soruşturma eşiğini aşamadığı durumlarda daha düşük standartlı süreçler üzerinden gözetim faaliyetlerini sürdürebildiğini ortaya koyarak, yetki sınırları ve sivil özgürlükler konusunda yeni bir tartışma başlattı.

