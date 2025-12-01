https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/fbi-dumensiz-bir-gemi-patel-yonetiminde-kurumun-rotasini-kaybetti-suclamalari-1101458122.html

FBI ‘dümensiz bir gemi’: ‘Patel yönetiminde kurumun rotasını kaybetti’ suçlamaları

ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) üst düzeyinde sular durulmuyor. Kurum içinde görev yapan ve emekli olan 24 ajan tarafından hazırlanan kapsamlı bir değerlendirme raporunun detayları...

Raporda Patel’in 'yetkinliğinin ötesinde bir görevde olduğu' ve FBI’nın şu anda 'dümensiz bir gemi”' gibi yönetildiği belirtiliyor.Bu değerlendirme, Başkan Donald Trump’ın Patel’i görevden alacağı yönündeki haberleri kesin bir dille reddetmesinden yalnızca birkaç gün sonra ortaya çıktı. New York Post’un ulaştığı raporun bu hafta Kongre’nin ilgili komitelerine sunulması bekleniyor.Kişisel uçuşlar, SWAT korumasıRapor, Patel’in devlet uçağını kişisel seyahatlerinde kullandığı, kız arkadaşına SWAT ekibi tahsis ettiği ve Trump yönetimi içindeki bazı yetkililerle defalarca ters düştüğü iddialarının ardından geldi.Beyaz Saray her ne kadar Patel’in “zor durumda” olduğu yönündeki haberleri yalanlasa da FBI içinden gelen değerlendirme, kurumda deneyim eksikliği kaynaklı ciddi bir özgüven sorunu yaşandığını savunuyor. Bir ajan kurumun mevcut yönetimini “Kash-Bongino sirki” olarak tanımlarken, bir diğeri Patel’i “tüm seviyelerde liderliği felç etmekle” suçluyor.‘FBI montu yoktu’İsimsiz bir başka ajan, Patel’in kişisel olarak 'sempatik ve kolay iletişim kurulabilir biri' olduğunu söylerken, aynı zamanda 'kurum içinde güvensizlik ve belirsizlik kültürü oluşturduğunu' iddia ediyor.Bir başka dikkat çekici iddia ise Patel’in Utah’a yaptığı bir ziyaret sırasında 'kendi FBI baskın montu yanında olmadığı için' uçaktan inmeyi reddetmesiydi. janlara göre Patel’in inmesi için kadın bir ajana ait bir mont bulundu ancak montun üzerindeki iki alanın boş olması nedeniyle iki patch SWAT üyelerinin üniformasından sökülüp Patel’e verilmek zorunda kaldı.

