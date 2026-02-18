https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/putin-kubaya-yonelik-yeni-yaptirimlar-kabul-edilemez-1103614846.html
Putin: Küba’ya yönelik yeni yaptırımlar kabul edilemez
Putin: Küba’ya yönelik yeni yaptırımlar kabul edilemez
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin'de Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile görüşmesinde, enerji krizi nedeniyle zor bir dönemden geçen dost Küba’ya uygulanan yeni kısıtlamaları reddettiklerini vurgulayarak, Moskova-Havana ilişkilerinin olumlu yönde geliştiğini söyledi.Rus lider, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın bu konudaki tutumunun “açık, net ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar anlaşılır” olduğunu vurguladı.Moskova ile Havana arasındaki ilişkilerin tarihi niteliğine dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:Putin, ikili ilişkilerin seyrine dair ise, “İkili ilişkilerimiz genel olarak olumlu bir hatta gelişiyor. Bugün tüm bu konuları ayrıntılı şekilde ele alma imkanımız olacak” dedi.Rodriguez ise, Küba’ya yönelik ablukanın ve enerji baskısının sertleştiği bir dönemde sergilediği dayanışma için Rusya yönetimi ve Putin’e teşekkür etti.Rodrguez, “Küba’ya yönelik ablukanın sertleşmesi ve halkımıza acı veren, ekonomimiz için son derece zor koşullar yaratan enerji kuşatması karşısında, sizin (Vladimir Putin) ve Rusya hükümetinin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un sergilediği Rus dayanışması için özellikle teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla başkanlığındaki heyet, resmi temaslar kapsamında Moskova’da bulunuyor. Rodriguez, daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi; ayrıca Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile görüşmesinde, enerji krizi nedeniyle zor bir dönemden geçen dost Küba’ya uygulanan yeni kısıtlamaları reddettiklerini vurgulayarak, Moskova-Havana ilişkilerinin olumlu yönde geliştiğini söyledi.
Şu anda özel bir dönem, yeni yaptırımlar söz konusu. Buna ilişkin yaklaşımımızı biliyorsunuz. Biz böyle hiçbir şeyi kabul etmiyoruz.
Rus lider, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın bu konudaki tutumunun “açık, net ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar anlaşılır” olduğunu vurguladı.
Moskova ile Havana arasındaki ilişkilerin tarihi niteliğine dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rusya ile Küba’yı tarihsel olarak şekillenmiş, özel ilişkiler bağlıyor. Küba’nın bağımsızlık mücadelesinde, kendi kalkınma yolunu seçme hakkı için verdiği mücadelede daima Küba’nın yanında olduk, Küba halkını hep destekledik. Küba on yıllardır kendi kurallarına göre yaşama ve ulusal çıkarlarını koruma hakkı için ağır bedeller ödedi.
Putin, ikili ilişkilerin seyrine dair ise, “İkili ilişkilerimiz genel olarak olumlu bir hatta gelişiyor. Bugün tüm bu konuları ayrıntılı şekilde ele alma imkanımız olacak” dedi.
Rodriguez ise, Küba’ya yönelik ablukanın ve enerji baskısının sertleştiği bir dönemde sergilediği dayanışma için Rusya yönetimi ve Putin’e teşekkür etti.
Rodrguez, “Küba’ya yönelik ablukanın sertleşmesi ve halkımıza acı veren, ekonomimiz için son derece zor koşullar yaratan enerji kuşatması karşısında, sizin (Vladimir Putin) ve Rusya hükümetinin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un sergilediği Rus dayanışması için özellikle teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla başkanlığındaki heyet, resmi temaslar kapsamında Moskova’da bulunuyor. Rodriguez, daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi; ayrıca Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.