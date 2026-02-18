https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/putin-kubaya-yonelik-yeni-yaptirimlar-kabul-edilemez-1103614846.html

Putin: Küba’ya yönelik yeni yaptırımlar kabul edilemez

Putin: Küba’ya yönelik yeni yaptırımlar kabul edilemez

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi. 18.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-18T21:31+0300

2026-02-18T21:31+0300

2026-02-18T21:57+0300

dünya

vladimir putin

bruno rodriguez parrilla

kremlin

görüşme

küba

rusya

moskova

dmitriy medvedev

rusya güvenlik konseyi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103614666_0:89:1281:809_1920x0_80_0_0_4fa83717f079002fc252b880938e7ab0.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin’de Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile görüşmesinde, enerji krizi nedeniyle zor bir dönemden geçen dost Küba’ya uygulanan yeni kısıtlamaları reddettiklerini vurgulayarak, Moskova-Havana ilişkilerinin olumlu yönde geliştiğini söyledi.Rus lider, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın bu konudaki tutumunun “açık, net ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar anlaşılır” olduğunu vurguladı.Moskova ile Havana arasındaki ilişkilerin tarihi niteliğine dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:Putin, ikili ilişkilerin seyrine dair ise, “İkili ilişkilerimiz genel olarak olumlu bir hatta gelişiyor. Bugün tüm bu konuları ayrıntılı şekilde ele alma imkanımız olacak” dedi.Rodriguez ise, Küba’ya yönelik ablukanın ve enerji baskısının sertleştiği bir dönemde sergilediği dayanışma için Rusya yönetimi ve Putin’e teşekkür etti.Rodrguez, “Küba’ya yönelik ablukanın sertleşmesi ve halkımıza acı veren, ekonomimiz için son derece zor koşullar yaratan enerji kuşatması karşısında, sizin (Vladimir Putin) ve Rusya hükümetinin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un sergilediği Rus dayanışması için özellikle teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla başkanlığındaki heyet, resmi temaslar kapsamında Moskova’da bulunuyor. Rodriguez, daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi; ayrıca Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/amerikan-basini-trump-kuba-konusunda-henuz-kararini-vermedi-1103604626.html

küba

rusya

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, bruno rodriguez parrilla, kremlin, görüşme, küba, rusya, moskova, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, sergey lavrov