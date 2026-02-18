Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/paris-istinaf-mahkemesi-tmsfyi-hakli-buldu-cem-uzanin-temyiz-talebi-reddedildi-1103602436.html
Paris İstinaf Mahkemesi TMSF'yi haklı buldu: Cem Uzan'ın temyiz talebi reddedildi
Paris İstinaf Mahkemesi TMSF'yi haklı buldu: Cem Uzan'ın temyiz talebi reddedildi
Sputnik Türkiye
Uzan Grubu'na yönelik yurt dışındaki mal varlıklarının takibi ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla TMSF'nin Fransa'da yürüttüğü davada Uzanların yaptığı... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T14:02+0300
2026-02-18T14:02+0300
ekonomi̇
cem uzan
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
tmsf
uzan grubu
kamu borcu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/1f/1048481726_0:366:1080:974_1920x0_80_0_0_375143d5433aa0b04f2cbcde9efdcb6d.jpg
Paris İstinaf Mahkemesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) Uzan Grubu’na yönelik yurt dışındaki mal varlıklarının takibi ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla Fransa’da yürüttüğü davaya ilişkin Uzanlar'ın yaptığı itirazı reddetti. Kararla birlikte TMSF lehine hükmedilen 4 milyon 22 bin 791,96 dolar, 1 milyon 667 bin 948,70 euro, 7 bin 7,84 sterlin ve 14 bin İsviçre frangı tutarındaki alacakların tahsili sürecinin önü açıldıParis Adli Mahkemesi, Türkiye'deki mahkemenin kararını tanıdıTMSF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TMSF, Uzan Grubu’nun yurt dışındaki malvarlıklarının takibi ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla Fransa’da yürüttüğü dava kapsamında, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin Cem Cengiz Uzan ve Murat Hakan Uzan aleyhine verdiği kararın Fransa’da tanınması ve icrasını talep etti. Paris Adli Mahkemesi (Tribunal Judiciaire de Paris) söz konusu kararın tenfizine hükmetti.Uzanlar itiraz ettiKararı, Paris İstinaf Mahkemesi’ne taşıyan Uzanlar’ın talebi, mahkemenin 3 Şubat 2026 tarihli kararıyla reddedildi. Kararda, TMSF’nin alacak tahsil talebinde bulunma hakkına sahip olduğu, uyuşmazlıkta Türk mahkemelerinin yetkili olduğu ve Türk yargılamasında adil yargılanma ilkelerinin yerine getirildiği vurgulandı.19 milyon dolarlık alacağın icrası durdurulamayacakKararla birlikte TMSF lehine hükmedilen 4 milyon 22 bin 791,96 dolar, 1 milyon 667 bin 948,70 avro, 7 bin 7,84 sterlin ve 14 bin İsviçre frangı tutarındaki alacakların tahsili sürecinin önü açıldı. Uzanlar, kararın tebliğinden itibaren iki ay içinde Fransız Yüksek Mahkemesi’ne (Cour de Cassation) temyiz başvurusunda bulunma hakkı olsa da olası başvuru, faizleriyle birlikte yaklaşık 19 milyon dolarlık alacağın icrasını durduramayacak.Kamu zararı 17.4 milyar dolara ulaşmıştıDavaya ilişkin bilgi paylaşan TMSF, Cem Uzan ve ailesinin yönetiminde bulunan İmar Bankasında ikili kayıt tutulması nedeniyle yaklaşık 6,5 milyar dolar tutarında kamu zararı oluştuğunu, söz konusu zararın kamu kaynaklarıyla karşılandığını bildirdi. Açıklamada, söz konusu zarar tutarının karşılanabilmesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Hazine’den borçlandığı, bu kaynakla İmar Bankası mağdurlarına ödemelerin yapıldığı belirtildi.Uzan ailesinin neden olduğu kamu zararının Devlet İç Borçlanma Senetleri’ne (DİBS) endekslenmesi halinde, bugünkü değeriyle yaklaşık 17,4 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.Cem Uzan hakkında 45 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası varCem Uzan’ın İmar Bankasına ilişkin yolsuzluk dosyasında sorumluluktan kurtulmak amacıyla geriye dönük bazı işlemler yaptırdığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu usulsüzlükler nedeniyle hakkında ayrıca mahkumiyet kararı verildiği kaydedildi.Açıklamada, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davalar sonucunda Cem Uzan’ın, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak, nitelikli zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, resmi belge düzenlemek ve azmettirmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarından mahkûm edildiği, bu kapsamda Uzan’ın, kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.TMSF'nin, Uzanlar’ın neden olduğu kamu zararının tahsili amacıyla yurt içi ve yurt dışında da hukuki süreçler yürüttüğü vurgulanan açıklamada ayrıca, Uzan Ailesi’nin, Çukurova Elektrik AŞ ve Kepez Elektrik TAŞ ile ilgili olarak Libananco Holdings Co. Ltd. üzerinden açtığı ve faizleriyle birlikte yaklaşık 23,5 milyar ABD dolarına ulaştığı belirtilen davanın da Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlandığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/fransiz-mahkemesinden-cem-uzan-karari-319-bin-40-euro-tmsf-hesabina-aktarildi-1101314774.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/08/1f/1048481726_0:265:1080:1075_1920x0_80_0_0_d580343bffda48ff2c779a06235e356e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cem uzan, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tmsf, uzan grubu, kamu borcu
cem uzan, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tmsf, uzan grubu, kamu borcu

Paris İstinaf Mahkemesi TMSF'yi haklı buldu: Cem Uzan'ın temyiz talebi reddedildi

14:02 18.02.2026
© Fotoğraf : InstagramCem Uzan
Cem Uzan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
© Fotoğraf : Instagram
Abone ol
Uzan Grubu'na yönelik yurt dışındaki mal varlıklarının takibi ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla TMSF'nin Fransa'da yürüttüğü davada Uzanların yaptığı itiraz reddedildi.
Paris İstinaf Mahkemesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) Uzan Grubu’na yönelik yurt dışındaki mal varlıklarının takibi ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla Fransa’da yürüttüğü davaya ilişkin Uzanlar'ın yaptığı itirazı reddetti. Kararla birlikte TMSF lehine hükmedilen 4 milyon 22 bin 791,96 dolar, 1 milyon 667 bin 948,70 euro, 7 bin 7,84 sterlin ve 14 bin İsviçre frangı tutarındaki alacakların tahsili sürecinin önü açıldı

Paris Adli Mahkemesi, Türkiye'deki mahkemenin kararını tanıdı

TMSF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TMSF, Uzan Grubu’nun yurt dışındaki malvarlıklarının takibi ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla Fransa’da yürüttüğü dava kapsamında, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin Cem Cengiz Uzan ve Murat Hakan Uzan aleyhine verdiği kararın Fransa’da tanınması ve icrasını talep etti. Paris Adli Mahkemesi (Tribunal Judiciaire de Paris) söz konusu kararın tenfizine hükmetti.

Uzanlar itiraz etti

Kararı, Paris İstinaf Mahkemesi’ne taşıyan Uzanlar’ın talebi, mahkemenin 3 Şubat 2026 tarihli kararıyla reddedildi. Kararda, TMSF’nin alacak tahsil talebinde bulunma hakkına sahip olduğu, uyuşmazlıkta Türk mahkemelerinin yetkili olduğu ve Türk yargılamasında adil yargılanma ilkelerinin yerine getirildiği vurgulandı.

19 milyon dolarlık alacağın icrası durdurulamayacak

Kararla birlikte TMSF lehine hükmedilen 4 milyon 22 bin 791,96 dolar, 1 milyon 667 bin 948,70 avro, 7 bin 7,84 sterlin ve 14 bin İsviçre frangı tutarındaki alacakların tahsili sürecinin önü açıldı. Uzanlar, kararın tebliğinden itibaren iki ay içinde Fransız Yüksek Mahkemesi’ne (Cour de Cassation) temyiz başvurusunda bulunma hakkı olsa da olası başvuru, faizleriyle birlikte yaklaşık 19 milyon dolarlık alacağın icrasını durduramayacak.

Kamu zararı 17.4 milyar dolara ulaşmıştı

Davaya ilişkin bilgi paylaşan TMSF, Cem Uzan ve ailesinin yönetiminde bulunan İmar Bankasında ikili kayıt tutulması nedeniyle yaklaşık 6,5 milyar dolar tutarında kamu zararı oluştuğunu, söz konusu zararın kamu kaynaklarıyla karşılandığını bildirdi. Açıklamada, söz konusu zarar tutarının karşılanabilmesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Hazine’den borçlandığı, bu kaynakla İmar Bankası mağdurlarına ödemelerin yapıldığı belirtildi.
Uzan ailesinin neden olduğu kamu zararının Devlet İç Borçlanma Senetleri’ne (DİBS) endekslenmesi halinde, bugünkü değeriyle yaklaşık 17,4 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Cem Uzan hakkında 45 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası var

Cem Uzan’ın İmar Bankasına ilişkin yolsuzluk dosyasında sorumluluktan kurtulmak amacıyla geriye dönük bazı işlemler yaptırdığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu usulsüzlükler nedeniyle hakkında ayrıca mahkumiyet kararı verildiği kaydedildi.
Açıklamada, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davalar sonucunda Cem Uzan’ın, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak, nitelikli zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, resmi belge düzenlemek ve azmettirmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarından mahkûm edildiği, bu kapsamda Uzan’ın, kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.
TMSF'nin, Uzanlar’ın neden olduğu kamu zararının tahsili amacıyla yurt içi ve yurt dışında da hukuki süreçler yürüttüğü vurgulanan açıklamada ayrıca, Uzan Ailesi’nin, Çukurova Elektrik AŞ ve Kepez Elektrik TAŞ ile ilgili olarak Libananco Holdings Co. Ltd. üzerinden açtığı ve faizleriyle birlikte yaklaşık 23,5 milyar ABD dolarına ulaştığı belirtilen davanın da Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlandığı ifade edildi.
Cem Uzan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
EKONOMİ
Fransız Mahkemesi'nden Cem Uzan kararı: 319 bin 40 Eurosu'na el konuldu, TMSF'nin hesabına aktarıldı
26 Kasım 2025, 17:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала