Fransız Mahkemesi'nden Cem Uzan kararı: 319 bin 40 Eurosu'na el konuldu, TMSF'nin hesabına aktarıldı
17:00 26.11.2025 (güncellendi: 17:08 26.11.2025)
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), hakkında kesinleşmiş 47 yılı aşkın hapis cezası bulunan firari Cem Uzan'ın Fransa'da Türkiye aleyhine açtığı davayı kaybettiğini ve Fransız mahkemesinin İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin kararının Fransa'da da geçerli olduğuna hükmettiğini duyurdu. Açıklamada, "Gelişmeler sonucunda, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi kararının Fransa'da tenfizi kapsamında toplam 319 bin 40 avro tahsilat gerçekleştirildi ve TMSF hesaplarına aktarıldı." denildi.
Türkiye aleyhine açıp kaybettiği dava sayısı 20'ye ulaştı
TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, hakkında kesinleşmiş 47 yılı aşkın hapis cezası bulunan firari Cem Uzan'ın Fransa'da Türkiye aleyhine açtığı ve kaybettiği dava sayısının 20'ye ulaştığı belirtildi.
Banka hesabı, evinde bulunan nakit para ve hisse senetlerine haciz
Fransız mahkemesinin, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin Kemal Uzan, Cem Cengiz Uzan, Murat Hakan Uzan, Ayşegül Uzan ve Melahat Uzan hakkında verdiği kararı tanıdığı bildirilen açıklamada, şunlar ifade edildi:
"14 Nisan 2021 tarihinde Fransa'da kabul edilen tenfiz başvurusu hala istinaf aşamasında olsa da karar çerçevesinde uygulanan ihtiyati hacizler kesin hacze dönüştürüldü. Fransız makamları, Cem Cengiz Uzan'ın La Banque Postale'de bulunan 227 bin 40 avro tutarındaki hesabı, evinde bulunan 100 bin avro nakit, Çukurova Elektrik'e ait hisse senetleri ve Murat Hakan Uzan'ın sahibi olduğu Fransa merkezli Vertu AK şirketi hisselerine yönelik haciz işlemlerini kesinleştirdi. Gelişmeler sonucunda, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi kararının Fransa'da tenfizi kapsamında (masraflar kesildikten sonra) toplam 319 bin 40 avro tahsilat gerçekleştirildi ve TMSF hesaplarına aktarıldı."
İmar Bankası'ndan 6.5 milyar dolar kamu zararına yol açtı
Açıklamada, Cem Uzan ve ailesinin yönetiminde bulunan İmar Bankasında ikili kayıt tutulmasının yaklaşık 6,5 milyar dolar kamu zararına sebep olduğu ve bu zararın halkın vergileriyle karşılandığı belirtilerek, söz konusu zarar için TMSF'nin Hazine'den borçlandığı ve İmar Bankasının mağdur ettiği kişilere parasını geri ödeyebildiği hatırlatıldı.
Bugünün parasıyla zarar 17.4 milyon dolara karşılık geliyor
Uzan ailesinin sebep olduğu bu kamu zararının devlet iç borçlanma senedine (DİBS) endekslendiğinde bugünün parasıyla yaklaşık 17,4 milyar dolara karşılık geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Öte yandan, Cem Uzan'ın İmar Bankası yolsuzluğunda sorumluluktan kurtulmak için geriye dönük yaptırdığı işlemler tespit edilince, bu usulsüzlük için de Cem Uzan hakkında mahkumiyet kararı verilmişti. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaların sonucunda Cem Uzan, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak, nitelikli zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, resmi belge düzenlemek ve azmettirmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaktan suçlu bulundu. Kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 günlük hapis cezasına çarptırıldı. TMSF Uzanların mal varlıklarını satarak sebep oldukları kamu zararını tahsil etmek için yurt dışında da hukuk mücadelesi veriyor."
Açıklamada, Uzan ailesinin Çukurova Elektrik ve Kepez Elektrik ile ilgili açtığı, faizleriyle birlikte 23,5 milyar doları bulan Libananco davasının da Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlandığı hatırlatıldı.