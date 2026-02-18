https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/new-yorkta-kilisede-buyuk-patlama-5-kisi-agir-yaralandi-1103584825.html
New York'ta kilisede büyük patlama: 5 kişi ağır yaralandı
New York'ta kilisede büyük patlama: 5 kişi ağır yaralandı
Sputnik Türkiye
ABD’nin New York eyaletine bağlı Boonville kasabasındaki kilisede meydana gelen patlamada beş kişi ağır yaralandı. 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T03:28+0300
2026-02-18T03:28+0300
2026-02-18T03:28+0300
dünya
abd
new york
kilise
patlama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096542677_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_7ae5cdba21a30cff3568fcfc7ae80b77.jpg
ABD'nin New York eyaletinin kuzeyindeki Oneida County'de bulunan Boonville köyündeki bir kilisede patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada beş kişi ağır yaralandı.New York Eyalet Polisi'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ayrıca polisin açıklamasına göre, kilise patlamalar sonucu tamamen yıkıldı. Araştırmacılar, patlamanın binanın içinde güçlü bir gaz kokusu ihbarı üzerine tetiklendiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/abd-japonya-ile-3-proje-baslatti-tek-bir-ozel-kelime-olmadan-gerceklestirilemezdi-gumruk-vergileri-1103584335.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096542677_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_cbd37822a94d88b20ca78d4c5a240206.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, new york, kilise, patlama
abd, new york, kilise, patlama
New York'ta kilisede büyük patlama: 5 kişi ağır yaralandı
ABD’nin New York eyaletine bağlı Boonville kasabasındaki kilisede meydana gelen patlamada beş kişi ağır yaralandı.
ABD'nin New York eyaletinin kuzeyindeki Oneida County'de bulunan Boonville köyündeki bir kilisede patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada beş kişi ağır yaralandı.
New York Eyalet Polisi'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
New York Eyalet Polisi, Oneida County, Boonville Kasabası'ndaki State Route 12'nin 4930 numaralı bloğunda bulunan Abundant Life Fellowship kilisesinde bu sabah meydana gelen patlamayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor... Hastane yetkilileri, beş kişinin de şu anda kritik ancak stabil durumda olduğunu bildirdi
Ayrıca polisin açıklamasına göre, kilise patlamalar sonucu tamamen yıkıldı. Araştırmacılar, patlamanın binanın içinde güçlü bir gaz kokusu ihbarı üzerine tetiklendiğini söyledi.