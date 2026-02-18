Türkiye
New York'ta kilisede büyük patlama: 5 kişi ağır yaralandı
New York'ta kilisede büyük patlama: 5 kişi ağır yaralandı
ABD’nin New York eyaletine bağlı Boonville kasabasındaki kilisede meydana gelen patlamada beş kişi ağır yaralandı. 18.02.2026, Sputnik Türkiye
ABD'nin New York eyaletinin kuzeyindeki Oneida County'de bulunan Boonville köyündeki bir kilisede patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada beş kişi ağır yaralandı.New York Eyalet Polisi'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ayrıca polisin açıklamasına göre, kilise patlamalar sonucu tamamen yıkıldı. Araştırmacılar, patlamanın binanın içinde güçlü bir gaz kokusu ihbarı üzerine tetiklendiğini söyledi.
18.02.2026
ABD’nin New York eyaletine bağlı Boonville kasabasındaki kilisede meydana gelen patlamada beş kişi ağır yaralandı.
ABD'nin New York eyaletinin kuzeyindeki Oneida County'de bulunan Boonville köyündeki bir kilisede patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada beş kişi ağır yaralandı.
New York Eyalet Polisi'nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

New York Eyalet Polisi, Oneida County, Boonville Kasabası'ndaki State Route 12'nin 4930 numaralı bloğunda bulunan Abundant Life Fellowship kilisesinde bu sabah meydana gelen patlamayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor... Hastane yetkilileri, beş kişinin de şu anda kritik ancak stabil durumda olduğunu bildirdi

Ayrıca polisin açıklamasına göre, kilise patlamalar sonucu tamamen yıkıldı. Araştırmacılar, patlamanın binanın içinde güçlü bir gaz kokusu ihbarı üzerine tetiklendiğini söyledi.
