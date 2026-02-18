https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/abd-japonya-ile-3-proje-baslatti-tek-bir-ozel-kelime-olmadan-gerceklestirilemezdi-gumruk-vergileri-1103584335.html
ABD, Japonya ile 3 proje başlattı: 'Tek bir özel kelime olmadan gerçekleştirilemezdi, 'Gümrük vergi̇leri̇'
ABD, Japonya ile 3 proje başlattı: 'Tek bir özel kelime olmadan gerçekleştirilemezdi, 'Gümrük vergi̇leri̇'
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Japonya ile petrol, doğalgaz, enerji üretimi ve madenler alanlarında 3 proje başlattığını ve bu projelerin 'gümrük vergileri'...
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin Japonya ile petrol ve doğalgaz üretimi, enerji üretimi ve kritik mineraller alanlarında üç büyük proje başlattığını söyledi.Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, şöyle yazdı:Japonya'nın, ABD'ye yatırım yapma taahhüdü olan 550 milyar dolarlık yatırımın ilk aşamasını hayata geçirme konusunda kararlı olduğunu belirtti.Trump, "Bu projelerin ölçeği çok büyük ve tek bir özel kelime olmadan gerçekleştirilemezdi: gümrük vergi̇leri̇" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Japonya ile petrol, doğalgaz, enerji üretimi ve madenler alanlarında 3 proje başlattığını ve bu projelerin 'gümrük vergileri' olmadan gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.
