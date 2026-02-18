Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/abd-japonya-ile-3-proje-baslatti-tek-bir-ozel-kelime-olmadan-gerceklestirilemezdi-gumruk-vergileri-1103584335.html
ABD, Japonya ile 3 proje başlattı: 'Tek bir özel kelime olmadan gerçekleştirilemezdi, 'Gümrük vergi̇leri̇'
ABD, Japonya ile 3 proje başlattı: 'Tek bir özel kelime olmadan gerçekleştirilemezdi, 'Gümrük vergi̇leri̇'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Japonya ile petrol, doğalgaz, enerji üretimi ve madenler alanlarında 3 proje başlattığını ve bu projelerin 'gümrük vergileri'... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T02:35+0300
2026-02-18T02:35+0300
dünya
abd
donald trump
japonya
anlaşma
ticari anlaşma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103466568_0:12:852:491_1920x0_80_0_0_c29a7a11efcd86f91e9b507e75c93d71.jpg
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin Japonya ile petrol ve doğalgaz üretimi, enerji üretimi ve kritik mineraller alanlarında üç büyük proje başlattığını söyledi.Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, şöyle yazdı:Japonya'nın, ABD'ye yatırım yapma taahhüdü olan 550 milyar dolarlık yatırımın ilk aşamasını hayata geçirme konusunda kararlı olduğunu belirtti.Trump, "Bu projelerin ölçeği çok büyük ve tek bir özel kelime olmadan gerçekleştirilemezdi: gümrük vergi̇leri̇" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/vance-trump-bazi-kirmizi-cizgiler-belirledi-1103583598.html
japonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0c/1103466568_59:0:795:552_1920x0_80_0_0_7458642005e8167c6b3599c1e5d3225c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, japonya, anlaşma, ticari anlaşma
abd, donald trump, japonya, anlaşma, ticari anlaşma

ABD, Japonya ile 3 proje başlattı: 'Tek bir özel kelime olmadan gerçekleştirilemezdi, 'Gümrük vergi̇leri̇'

02:35 18.02.2026
© AP PhotoDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
© AP Photo
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Japonya ile petrol, doğalgaz, enerji üretimi ve madenler alanlarında 3 proje başlattığını ve bu projelerin 'gümrük vergileri' olmadan gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin Japonya ile petrol ve doğalgaz üretimi, enerji üretimi ve kritik mineraller alanlarında üç büyük proje başlattığını söyledi.
Trump, Truth Social'da yaptığı açıklamada, şöyle yazdı:

Bugün, Teksas eyaletindeki stratejik petrol ve doğalgaz alanlarında, Ohio eyaletindeki enerji üretimi alanında ve Georgia eyaletindeki kritik mineraller alanında üç muazzam projeyi duyurmaktan mutluluk duyuyorum

Japonya'nın, ABD'ye yatırım yapma taahhüdü olan 550 milyar dolarlık yatırımın ilk aşamasını hayata geçirme konusunda kararlı olduğunu belirtti.
Trump, "Bu projelerin ölçeği çok büyük ve tek bir özel kelime olmadan gerçekleştirilemezdi: gümrük vergi̇leri̇" dedi.
JD Vance - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
DÜNYA
Vance: Trump bazı kırmızı çizgiler belirledi
00:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала