Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/nevsehirde-karbonmonoksit-faciasi-anne-baba-ve-bebekleri-hayatini-kaybetti-1103594986.html
Nevşehir'de karbonmonoksit faciası: Anne, baba ve bebekleri hayatını kaybetti
Nevşehir'de karbonmonoksit faciası: Anne, baba ve bebekleri hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Nevşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 8 aylık bebekleri hayatlarını kaybetti. 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T11:22+0300
2026-02-18T11:22+0300
türki̇ye
nevşehir
karbonmonoksit
zehirlenme
toplu zehirlenme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edbe8471585e48610221a285f139b325.jpg
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sefer , eşi Azime (27) ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin hayatlarını kaybetti. Yakınları haber alamayınca ortaya çıktı İlçeye bağlı Karacaören köyünde yaşayan Sefer (27), eşi Azime (27) ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin'den haber alamayan yakınları eve gitti. Eve girdiklerinde anne, baba ve bebeğin hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekiplerince anne, baba ve bebeğin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde fenalaşan ailenin yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Ekiplerin evdeki incelemesi devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/biyogaz-tesisinde-metan-gazi-faciasi-3-kisi-yasamini-yitirdi--1103430730.html
türki̇ye
nevşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/10/1090473431_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_59352838fb654ddc5150b71e77b623b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nevşehir, karbonmonoksit, zehirlenme, toplu zehirlenme
nevşehir, karbonmonoksit, zehirlenme, toplu zehirlenme

Nevşehir'de karbonmonoksit faciası: Anne, baba ve bebekleri hayatını kaybetti

11:22 18.02.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
© AA
Abone ol
Nevşehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve 8 aylık bebekleri hayatlarını kaybetti.
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Sefer , eşi Azime (27) ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin hayatlarını kaybetti.

Yakınları haber alamayınca ortaya çıktı

İlçeye bağlı Karacaören köyünde yaşayan Sefer (27), eşi Azime (27) ve 8 aylık bebekleri Mustafa Efe Doğantekin'den haber alamayan yakınları eve gitti. Eve girdiklerinde anne, baba ve bebeğin hareketsiz yattığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekiplerince anne, baba ve bebeğin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde fenalaşan ailenin yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Ekiplerin evdeki incelemesi devam ediyor.
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2026
TÜRKİYE
Biyogaz tesisinde metan gazı faciası: 3 kişi yaşamını yitirdi
11 Şubat, 17:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала