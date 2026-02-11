Türkiye
Biyogaz tesisinde metan gazı faciası: 3 kişi yaşamını yitirdi
Biyogaz tesisinde metan gazı faciası: 3 kişi yaşamını yitirdi
Amasya'da bir biyogaz tesisinde meydana gelen olayda 3 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 11.02.2026, Sputnik Türkiye
Amasya Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir biyogaz tesisinde arıza meydana gelen fermantasyon çukuruna inen üç işçi hayatını kaybetti. Fermantasyon çukuruna indilerOlay, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir biyogaz tesisinde meydana geldi. Tesisteki fermantasyon çukurunda teknik bir arıza meydana gelince üç işçi aşağıya indi. İşçiler bir süre sonra metan gazından etkilendi. Bunun üzerine bölgeye hemen sağlık ekipleri çağırıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan işçiler tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada da "Bugün Suluova İlçemizdeki Besi Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan gaz zehirlenmesi olayı sonucu hastaneye kaldırılan 3 vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma süreci de devam etmekte olup, hayatlarını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." denildi.
amasya, metan, zehirlenme
amasya, metan, zehirlenme

Biyogaz tesisinde metan gazı faciası: 3 kişi yaşamını yitirdi

17:46 11.02.2026 (güncellendi: 17:54 11.02.2026)
Amasya'da bir biyogaz tesisinde meydana gelen olayda 3 işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Amasya Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir biyogaz tesisinde arıza meydana gelen fermantasyon çukuruna inen üç işçi hayatını kaybetti.

Fermantasyon çukuruna indiler

Olay, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir biyogaz tesisinde meydana geldi. Tesisteki fermantasyon çukurunda teknik bir arıza meydana gelince üç işçi aşağıya indi. İşçiler bir süre sonra metan gazından etkilendi. Bunun üzerine bölgeye hemen sağlık ekipleri çağırıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan işçiler tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.
Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada da "Bugün Suluova İlçemizdeki Besi Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan gaz zehirlenmesi olayı sonucu hastaneye kaldırılan 3 vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma süreci de devam etmekte olup, hayatlarını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz." denildi.
