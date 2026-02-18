Miroşnik: Zelenskiy'e uzanacak bir uluslararası yolsuzluk soruşturması başlatılabilir
© SputnikПосол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на экспертной дискуссии "Противостояние Восток – Запад, Украинское измерение. Сценарии будущего" (2 апреля 2025). Еревaн
© Sputnik
Abone ol
Rus diplomat Miroşnik, Zelenskiy'in kendisine yakın isimlerin yakalanmasıyla yolsuzluk davalarından kurtulamadığını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Kiev Rejiminin Suçlarıyla İlgili Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Vladimir Zelenskiy'in yolsuzluk zincirinin son halkası olmadığını ortaya çıkarabilecek uluslararası bir soruşturma yapılabileceğini belirtti.
Zelenskiy'in, Kiev'deki skandala adı karışan Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'ı görevden almasının yolsuzlukla mücadele ettiğini göstermesi açısından yeterli olmayacağını söyleyen Miroşnik, "Yermak'ın istifası ve kabinenin yeniden düzenlenmesi soruşturmaları durduramadı. German Galuşenko'nun yakalanması, Zelenskiy'e bir adım daha yaklaşmak için atılmış bir adım. Galuşenko, Zelenskiy'in yakın çevresindeki yolsuzluk çemberinin merkezinde yer alıyor. Zelenskiy'in temiz, yetkililerin ise hırsız olduğunu gösterme girişimi başarısız oldu" dedi.
Miroşnik, eski Enerji Bakanı Galuşeko'nun tutuklanmasının Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun (NABU) Batılı hamilerinin Zelenskiy'in yolsuzluk dosyasının sümen altı edilmesine izin vermeyeceğini gösterdiğinin de altını çizdi.
NABU, 15 Şubat Pazar günü, enerji yolsuzluğuyla ilgili ‘Midas soruşturması’ kapsamında German Galuşenko’nun ülkeden kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alındığını açıklamıştı.
Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi (VAKS), kara para aklamakla suçlanan Galuşenko'ya 60 gün süreyle tutuklanmasına hükmetmişti. Galuşenko hakkında 200 milyon grivna (4.6 milyon dolar) tutarında kefaletle serbest kalma hakkı da tanınmıştı.
Zelenskiy'in, Kiev'deki skandala adı karışan Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'ı görevden almasının yolsuzlukla mücadele ettiğini göstermesi açısından yeterli olmayacağını söyleyen Miroşnik, "Yermak'ın istifası ve kabinenin yeniden düzenlenmesi soruşturmaları durduramadı. German Galuşenko'nun yakalanması, Zelenskiy'e bir adım daha yaklaşmak için atılmış bir adım. Galuşenko, Zelenskiy'in yakın çevresindeki yolsuzluk çemberinin merkezinde yer alıyor. Zelenskiy'in temiz, yetkililerin ise hırsız olduğunu gösterme girişimi başarısız oldu" dedi.
Miroşnik, eski Enerji Bakanı Galuşeko'nun tutuklanmasının Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun (NABU) Batılı hamilerinin Zelenskiy'in yolsuzluk dosyasının sümen altı edilmesine izin vermeyeceğini gösterdiğinin de altını çizdi.
NABU, 15 Şubat Pazar günü, enerji yolsuzluğuyla ilgili ‘Midas soruşturması’ kapsamında German Galuşenko’nun ülkeden kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alındığını açıklamıştı.
Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi (VAKS), kara para aklamakla suçlanan Galuşenko'ya 60 gün süreyle tutuklanmasına hükmetmişti. Galuşenko hakkında 200 milyon grivna (4.6 milyon dolar) tutarında kefaletle serbest kalma hakkı da tanınmıştı.