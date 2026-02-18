Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus diplomat Miroşnik, Zelenskiy'in kendisine yakın isimlerin yakalanmasıyla yolsuzluk davalarından kurtulamadığını ifade etti. 18.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Kiev Rejiminin Suçlarıyla İlgili Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Vladimir Zelenskiy'in yolsuzluk zincirinin son halkası olmadığını ortaya çıkarabilecek uluslararası bir soruşturma yapılabileceğini belirtti.Zelenskiy'in, Kiev'deki skandala adı karışan Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'ı görevden almasının yolsuzlukla mücadele ettiğini göstermesi açısından yeterli olmayacağını söyleyen Miroşnik, "Yermak'ın istifası ve kabinenin yeniden düzenlenmesi soruşturmaları durduramadı. German Galuşenko'nun yakalanması, Zelenskiy'e bir adım daha yaklaşmak için atılmış bir adım. Galuşenko, Zelenskiy'in yakın çevresindeki yolsuzluk çemberinin merkezinde yer alıyor. Zelenskiy'in temiz, yetkililerin ise hırsız olduğunu gösterme girişimi başarısız oldu" dedi.Miroşnik, eski Enerji Bakanı Galuşeko'nun tutuklanmasının Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun (NABU) Batılı hamilerinin Zelenskiy'in yolsuzluk dosyasının sümen altı edilmesine izin vermeyeceğini gösterdiğinin de altını çizdi.NABU, 15 Şubat Pazar günü, enerji yolsuzluğuyla ilgili ‘Midas soruşturması’ kapsamında German Galuşenko’nun ülkeden kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alındığını açıklamıştı.Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi (VAKS), kara para aklamakla suçlanan Galuşenko'ya 60 gün süreyle tutuklanmasına hükmetmişti. Galuşenko hakkında 200 milyon grivna (4.6 milyon dolar) tutarında kefaletle serbest kalma hakkı da tanınmıştı.
16:11 18.02.2026
Rus diplomat Miroşnik, Zelenskiy'in kendisine yakın isimlerin yakalanmasıyla yolsuzluk davalarından kurtulamadığını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Kiev Rejiminin Suçlarıyla İlgili Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Vladimir Zelenskiy'in yolsuzluk zincirinin son halkası olmadığını ortaya çıkarabilecek uluslararası bir soruşturma yapılabileceğini belirtti.

Zelenskiy'in, Kiev'deki skandala adı karışan Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'ı görevden almasının yolsuzlukla mücadele ettiğini göstermesi açısından yeterli olmayacağını söyleyen Miroşnik, "Yermak'ın istifası ve kabinenin yeniden düzenlenmesi soruşturmaları durduramadı. German Galuşenko'nun yakalanması, Zelenskiy'e bir adım daha yaklaşmak için atılmış bir adım. Galuşenko, Zelenskiy'in yakın çevresindeki yolsuzluk çemberinin merkezinde yer alıyor. Zelenskiy'in temiz, yetkililerin ise hırsız olduğunu gösterme girişimi başarısız oldu" dedi.

Miroşnik, eski Enerji Bakanı Galuşeko'nun tutuklanmasının Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun (NABU) Batılı hamilerinin Zelenskiy'in yolsuzluk dosyasının sümen altı edilmesine izin vermeyeceğini gösterdiğinin de altını çizdi.

NABU, 15 Şubat Pazar günü, enerji yolsuzluğuyla ilgili ‘Midas soruşturması’ kapsamında German Galuşenko’nun ülkeden kaçmaya çalıştığı sırada gözaltına alındığını açıklamıştı.

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi (VAKS), kara para aklamakla suçlanan Galuşenko'ya 60 gün süreyle tutuklanmasına hükmetmişti. Galuşenko hakkında 200 milyon grivna (4.6 milyon dolar) tutarında kefaletle serbest kalma hakkı da tanınmıştı.
