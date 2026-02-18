Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama: Okullarda ara tatiller kaldırılacak mı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/milli-egitim-bakani-yusuf-tekinden-aciklama-okullarda-ara-tatiller-kaldirilacak-mi--1103604483.html
18.02.2026
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Okullardaki ara tatiller kaldırılacak mı?' sorusuyla ilgili konuştu. Bakan Tekin, resmi ve dini bayramlar nedeniyle 180 günlük eğitim takvimini yetiştirmekte zorlandıklarını söylerken, "Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar veririz' yanıtını verdi. 180 günlük eğitim takvimine yetiştirmekte zorlanıyoruz TVNET yayınında konuşan Bakan Tekin, resmi ve dini bayramlar nedeniyle 180 günlük eğitim takvimini yetiştirmekte zorlandıklarını belirtip "Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz." açıklaması yaptı. Bakan Tekin sözlerini şöyle sürdürdü; İkinci ara tatil ne zaman?2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi ile 20 Mart Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü tekrar ders başı yapacak. 2 Şubat Pazartesi başlayan ikinci dönem, 26 Haziran Cuma günü sona erecek.
15:12 18.02.2026 (güncellendi: 15:15 18.02.2026)
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Okullardaki ara tatiller kaldırılacak mı?' sorusuyla ilgili konuştu. Bakan Tekin, resmi ve dini bayramlar nedeniyle 180 günlük eğitim takvimini yetiştirmekte zorlandıklarını söylerken, "Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar veririz' yanıtını verdi.
180 günlük eğitim takvimine yetiştirmekte zorlanıyoruz
TVNET yayınında konuşan Bakan Tekin, resmi ve dini bayramlar nedeniyle 180 günlük eğitim takvimini yetiştirmekte zorlandıklarını belirtip "Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz." açıklaması yaptı. Bakan Tekin sözlerini şöyle sürdürdü;
"Okullar başladıktan itibaren 29 Ekim'de başlıyoruz, 1 Ocak, Nevruz, 1 Mayıs, Ramazan, Kurban bayramı çok yoğun bir tatil takvimi var. Bir taraftan da 180 iş günü eğitim vermemiz lazım. Öğretmenlerimizin tatilleri yasal olarak iki ayın altında olamaz dedikleri için o periyotta zaten öğretmen arkadaşlarımızın tatilinde ama bu 36 haftayı sıkıştırabileceğimiz takvim bulmakta zorlanıyoruz bu yoğun tatillerden dolayı.
Mesela 2027 yılında Ramazan, Kurban Bayramı ara tatil hepsi o bahar yarı yılı içerisinde olacak bunları yerleştirmek de zor. Bütün bu parametrelerin hepsini beraber değerlendiriyoruz. Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz."
İkinci ara tatil ne zaman?
2025-2026 eğitim öğretim yılında ikinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi ile 20 Mart Cuma tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü ders bitiminde tatile başlayacak ve 23 Mart Pazartesi günü tekrar ders başı yapacak. 2 Şubat Pazartesi başlayan ikinci dönem, 26 Haziran Cuma günü sona erecek.