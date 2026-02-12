Türkiye
MEB duyurdu: Okullarda ramazan etkinlikleri düzenlenecek
MEB duyurdu: Okullarda ramazan etkinlikleri düzenlenecek
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ramazan ayı kapsamında okullarda 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlikler düzenleneceğini duyurdu. 12.02.2026
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda ramazan ayı boyunca okullarda etkinlikler düzenlenecek.Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, okullarda öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye yönelik çeşitli eğitsel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilecek. Etkinliklerle birlikte birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerlerin pekiştirilmesi hedefleniyor.
17:21 12.02.2026
Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ramazan ayı kapsamında okullarda 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlikler düzenleneceğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda ramazan ayı boyunca okullarda etkinlikler düzenlenecek.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, okullarda öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye yönelik çeşitli eğitsel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilecek.
Etkinliklerle birlikte birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerlerin pekiştirilmesi hedefleniyor.
