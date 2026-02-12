https://anlatilaninotesi.com.tr/20260212/meb-duyurdu-okullarda-ramazan-etkinlikleri-duzenlenecek-1103457240.html

MEB duyurdu: Okullarda ramazan etkinlikleri düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ramazan ayı kapsamında okullarda 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlikler düzenleneceğini duyurdu. 12.02.2026, Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen yazı doğrultusunda ramazan ayı boyunca okullarda etkinlikler düzenlenecek.Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, okullarda öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye yönelik çeşitli eğitsel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilecek. Etkinliklerle birlikte birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerlerin pekiştirilmesi hedefleniyor.

