Mehmet Emin Ekmen: Ortak rapora herkes 'yetmez ama evet' diyor

Küba zaten senelerdir bu abluka dediğimiz politikanın çok olumsuz etkilerini kümülatif olarak yaşıyordu. Yani bunun getirdiği sorunlar ülkede birikmeye devam ediyordu. Çünkü çok uzun bir politikadan bahsediyoruz. Yani 60 senedir, 60 küsur senedir devam eden bir politika. Küba devriminden beri devam eden bir politika. Tabii tabii 1960 yılında uygulamaya sokulan bazı kararlarla başladı bu süreç. Son senelerde de çok fazla tırmandırılmıştı. Bu politika, abluka dediğimiz şey Küba'nın bir adam ülkesi olarak muhakkak ki ve küçük ölçekli bir ülke olarak başta enerji olmak üzere işte teknolojiyi başka başka alanlarda dünya ile alışverişinin olması lazım. Yani her şeyi tek başına üretme imkanı olmayan böyle bir yer altı kaynağı ya da imkanları olan bir ülke değil. Abluka dediğimiz şey Küba'yı bir kuşatma altına alıp dünyadan ihtiyaç duyduğu bir takım ham maddeleri, ara maddeleri, teknolojileri, gıdayı vesaire elde etmesini engellemeye dönük bir tür kuşatma politikası. Ve bu kuşatma politikası dolayısıyla uzun zamandan beri Küba, yani ekonomisinde ihtiyaç duyduğu bir takım malzemelere, mallara, finansman olanaklarına vesaire erişmekte çok büyük güçlükler çekiyordu ya da erişemiyordu. Bunun getirdiği sıkıntılar vardı. Şimdi bu en son gerçekleşen olaylarda yani 29 Ocak'ta Trump'ın aldığı başkanlık kararı, kararnamesi imzaladığı kararnaminin ardından ABD demiş oldu ki Küba'ya hiçbir şekilde petrol gemisi giremez, ülkeye petrol tedarik edilemez. Küba'nınsa endüstrisini çalıştırabilmesi için, tarımını işletebilmesi için, hayatın devam edebilmesi için bu petrole ihtiyacı var. Ve kendisi bu ihtiyacının sadece üçte bir, dörtte bir civarını üretebiliyor. Dolayısıyla da bugün Küba'da sanayinin işleyişini, tarımın işleyişini, dolayısıyla gıda tedariğini, o Küba'yı Küba yapan ilaç endüstrisini, sağlık sistemini, eğitim sistemini derinden etkileyen bir enerji krizi ortaya çıkarmış durumda. Bunun getirdiği güçlükleri yaşıyor Küba. Şimdi maalesef Küba'yla ilgili olarak da biraz böyle bir tablo var ortada. İnsani yardım göndermeye yönelik bir takım adımlar var. Çeşitli ülkeler tarafından, işte Meksika tarafından, İspanya tarafından, Rusya'dan olabilir. Çin, Vietnam vs. Bu tür ülkelerden insani yardım, gıda yardımı, ilaç yardımı gibi şeyler gelebilir. Ama hali hazırda Küba'nın asıl ihtiyaç duyduğu petrolün ulaştırılmasını sağlayacak bir inisiyatifi henüz görmüyoruz. Ama ikincisi de daha da önemlisi, Küba'ya bunca zamandır uygulanan bu son derece adaletsizce ve soykırım suçu teşkil ettiğini defalarca hep söylediğimiz, Küba'nın da söylediği politikanı ortadan kaldırılması için maalesef şu anda böyle gözle görülür bir irade bulunmuyor ulusal anda.