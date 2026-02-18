Cenevre'deki Ukrayna müzakerelerinin ikinci günü başladı

Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna krizin çözüm arayışları kapsamında Cenevre'de düzenlenen müzakerelerde taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi. 18.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya, ABD ve Ukrayna'dan heyetler, Cenevre'de Ukrayna müzakerelerinin ikinci ve son gününde yeniden buluştu.Daha önce iki kere Abu Dabi'de buluşan taraflar, 3. tur müzakerelerde toprak meselesi de dahil geniş yelpazedeki konuları istişare ediyor. Dün yapılan görüşmeler toplamda 6 saat sürmüştü.Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor.ABD barış planı kapsamında yürütülen temasların ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılmış, Washington tarafından önerilen barış planının çözümsüz kalan maddeleri ele alınmıştı. İkinci tur ise 4-5 Şubat’ta yine Abu Dabi 'de düzenlenmişti. Söz konusu görüşmelere Rusya, Ukrayna ve ABD’li temsilciler katılmıştı.
Ukrayna krizin çözüm arayışları kapsamında Cenevre'de düzenlenen müzakerelerde taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi.
Rusya, ABD ve Ukrayna'dan heyetler, Cenevre'de Ukrayna müzakerelerinin ikinci ve son gününde yeniden buluştu.

Daha önce iki kere Abu Dabi'de buluşan taraflar, 3. tur müzakerelerde toprak meselesi de dahil geniş yelpazedeki konuları istişare ediyor.

Dün yapılan görüşmeler toplamda 6 saat sürmüştü.

Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor.

ABD barış planı kapsamında yürütülen temasların ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılmış, Washington tarafından önerilen barış planının çözümsüz kalan maddeleri ele alınmıştı. İkinci tur ise 4-5 Şubat’ta yine Abu Dabi 'de düzenlenmişti. Söz konusu görüşmelere Rusya, Ukrayna ve ABD’li temsilciler katılmıştı.
