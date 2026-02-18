Cenevre'deki Ukrayna müzakerelerinin ikinci günü başladı

Rusya, ABD ve Ukrayna'dan heyetler, Cenevre'de Ukrayna müzakerelerinin ikinci ve son gününde yeniden buluştu.



Daha önce iki kere Abu Dabi'de buluşan taraflar, 3. tur müzakerelerde toprak meselesi de dahil geniş yelpazedeki konuları istişare ediyor.



Dün yapılan görüşmeler toplamda 6 saat sürmüştü.



Rus heyetine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy başkanlık ediyor.



ABD barış planı kapsamında yürütülen temasların ilk turu 23-24 Ocak tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılmış, Washington tarafından önerilen barış planının çözümsüz kalan maddeleri ele alınmıştı. İkinci tur ise 4-5 Şubat’ta yine Abu Dabi 'de düzenlenmişti. Söz konusu görüşmelere Rusya, Ukrayna ve ABD’li temsilciler katılmıştı.