Mbappe maçtaki olayı detaylı anlattı: 'Benfica'nın 25 numaralı oyuncusu, adını söylemek istemiyorum, hak etmiyor'

“Vinicius golü attı ve dans etmeye başladı. Taraftarlar onu yuhaladı, bu da olabilecek bir şey. Sonra Benfica oyuncularıyla bir gerginlik anı yaşandı, bu da Şampiyonlar Ligi olduğu için normal, çünkü insanlar taraftarları için kazanmak istiyor. Ondan sonra, Benfica'nın 25 numaralı oyuncusu, adını söylemek istemiyorum, hak etmiyor, ona kötü sözler söylemeye başladı. Bu kabul edilemez, ama oldu ve olmaya devam edecek. Ama sonra formasını kaldırıp Vini'nin 5 kez maymun olduğunu söyledi, ben duydum. Benfica oyuncuları da duydu. Ve bu noktadan sonra, görülen her şey başladı.”