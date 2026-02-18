https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/mbappe-olayi-detayli-anlatti-benficanin-25-numarali-oyuncusu-adini-soylemek-istemiyorum-hak-etmiyor-1103589790.html
Mbappe maçtaki olayı detaylı anlattı: 'Benfica'nın 25 numaralı oyuncusu, adını söylemek istemiyorum, hak etmiyor'
Lizbon'da oynanan eleme play-off turu ilk maçının 52. dakikasında Vinicius'un golüyle Real Madrid, Benfica karşısında 1-0 öne geçti. Real Madrid yıldızı...
2026-02-18T08:58+0300
2026-02-18T08:58+0300
2026-02-18T09:08+0300
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Benfica arasında oynanan karşılaşma, Vinicius Junior'un ırkçı hakarete uğradığını belirtmesi üzerine 10 dakikalığına durduruldu. Real Madrid'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappé, basına olayı detaylarıyla anlattı. Takımın resmi sitesinde yer alan habere göre Mbappe, "Formasını kaldırıp Vini'nin beş kez maymun olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.Forvet oyuncusu Mbappe, Vini Jr.'ın golünden sonra yaşananları şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/benfica---real-madrid-macinda-irkcilik-iddiasi-oyun-10-dakika-durdu-1103583911.html
2026
Lizbon’da oynanan eleme play-off turu ilk maçının 52. dakikasında Vinicius’un golüyle Real Madrid, Benfica karşısında 1-0 öne geçti. Real Madrid yıldızı Mbappe, Prestianni’nin Vinicius’un yanına giderek formasıyla ağzını kapayıp 5 kez “maymun” dediğini açıkladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid ve Benfica arasında oynanan karşılaşma, Vinicius Junior’un ırkçı hakarete uğradığını belirtmesi üzerine 10 dakikalığına durduruldu.
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappé, basına olayı detaylarıyla anlattı. Takımın resmi sitesinde yer alan habere göre Mbappe, "Formasını kaldırıp Vini'nin beş kez maymun olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.
Forvet oyuncusu Mbappe, Vini Jr.'ın golünden sonra yaşananları şöyle anlattı:
“Vinicius golü attı ve dans etmeye başladı. Taraftarlar onu yuhaladı, bu da olabilecek bir şey. Sonra Benfica oyuncularıyla bir gerginlik anı yaşandı, bu da Şampiyonlar Ligi olduğu için normal, çünkü insanlar taraftarları için kazanmak istiyor. Ondan sonra, Benfica'nın 25 numaralı oyuncusu, adını söylemek istemiyorum, hak etmiyor, ona kötü sözler söylemeye başladı. Bu kabul edilemez, ama oldu ve olmaya devam edecek. Ama sonra formasını kaldırıp Vini'nin 5 kez maymun olduğunu söyledi, ben duydum. Benfica oyuncuları da duydu. Ve bu noktadan sonra, görülen her şey başladı.”
“Bu durumun sakin bir şekilde açıklanması gerekiyor, genelleme yapmamalıyız. Portekiz’e birçok kez geldim ve daha önce böyle bir şey yaşanmadı. Böyle durumlarda açık konuşmak önemli, çünkü yanlış yapmayan insanlar da var. Eminim 70 bin kişi takımını desteklemek istiyordu. Benfica’ya ve teknik direktörlerine büyük saygım var ama bu oyuncu artık Şampiyonlar Ligi’nde oynamayı hak etmiyor. Bu turnuva herkese, özellikle çocuklara ilham veriyor. Bu tür şeylere göz yumarsak, futbolun tüm değerleri anlamını yitirir. Bir şey yapılmalı.”
“Söylemek istediğim ilk şey şu: Biz Şampiyonlar Ligi’ndeyiz. Dünyanın en iyi kameraları burada. Tepkimizi gördüğünde yüzüne bakın. Bu tür şeylere izin vermemeliyiz. Sonra Vini’nin yanına gittim çünkü oynamak istemiyordu. Monaco maçı öncesi basın toplantısında da söylediğim gibi, böyle durumlarda onu yalnız bırakamayız. Birlikte durmalı ve birbirimizi savunmalıyız.”
“Benfica’daki yetkililerle de konuştuk ama onlara kızamam çünkü duymadılar. Böyle olunca fikir yürütmek zor. Benfica ekibinin bizi savunmadığını söylemek haksızlık olur. Ama orada olan ve duyan kişiler bir şey yapmalıydı. Mourinho durumu sakinleştirmeye ve ne olduğunu anlamaya çalıştı. Çarşamba günü dünyanın en iyi stadyumu olan Bernabéu’da oynayacağız ve tüm madridistalara ilham vereceğiz ama bu oyuncu oynamamalı. Bunu hak etmiyor.”
“Bunu beş kez söyledi. Olabildiğince açık konuşuyorum. Ne düşündüğümü ve ne duyduğumu anlatıyorum, çok iyi duydum. Durumu olabildiğince çok insanın anlayabilmesi için sakin bir şekilde açıklamak önemli.”
"Olanları anlamaya çalıştı. Bana bu tür şeyleri asla kabul etmeyeceğini söyledi. José Mourinho hakkında zaten iyi bir izlenimim vardı ve şimdi daha da iyi bir izlenimim oldu çünkü onun değerlere sahip bir teknik direktör olduğunu ve bu tür şeylerin geçip gitmesine izin vermeyeceğini biliyorum."
“Soyunma odasında Vini'nin yanındaydım. Bu tür olayları ilk kez yaşamıyor. Onun adına çok üzülüyorum çünkü sanki çok kolaymış gibi geliyor. Bazıları çok konuştuğunu ve kışkırttığını söylüyor. Vini kariyerinde hiç kışkırtıcılık yaptı mı? Muhtemelen. Kariyerinde kötü şeyler yaptı mı? Muhtemelen. Ama asla bu tür şeyleri hak etmez. Bir insanın bu tür bir muameleyi hak edebileceğine inanamıyorum ve bunu anlayamıyorum.”