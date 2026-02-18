Lübnanlı uzman: Cenevre’deki ABD-İran temasları ‘askeri çatışma zeminini hazırlayan zaman kaybı’ olabilir
© Fotoğraf : Canva Images
Lübnanlı uzman Dr. Halid el-Hacc, ABD ve İran’ın Cenevre’deki ilk dolaylı müzakere sürecini sahadaki askeri pozisyonlarını güçlendirmek için kullandığını, nükleer dosya dışına taşan ABD taleplerinin tabloyu daha da karmaşıklaştırdığını belirtti.
Lübnanlı İran meseleleri araştırmacısı ve uzmanı Dr. Halid el-Hacc, Cenevre’de İran ile ABD arasında gerçekleştirilen ilk tur dolaylı görüşmeleri Sputnik’e değerlendirdi.
İran sınırına komşu ülkeler ve genel olarak Ortadoğu yönüne Amerikan güçleri tarafından gerçekleştirilen 200’ü aşkın ağır askeri sevkiyat eşliğinde, ihtiyatlı, sınırlı bir iyimserlik söz konusu.
Uzman, mevcut aşamada bu görüşmelerin askeri bir çatışmanın zeminini hazırlayan zaman kaybı olabileceğine dikkat çekti.
İran tarafı uranyum zenginleştirme seviyesi ve genel olarak nükleer dosya konusunda kayda değer tavizlere büyük ölçüde açık. Tahran, müzakerelerin yalnızca nükleer meseleyle sınırlı kalmasını istiyor ve ABD’nin diğer konuları gündeme taşımasına, kendisini daha geniş kapsamlı bir anlaşmaya çekmesine izin vermek istemiyor.
El-Hacc’a göre hem İran hem de ABD, Cenevre sürecinde “zaman faktörünü” askeri pozisyonlarını tahkim etmek için kullanıyor.
Müzakere dosyası, sahadaki hazırlıklarla iç içe geçirilmiş durumda. Bir yandan İran, dost ülkelerden Tahran’a gelen büyük ölçekli savaş uçağı sevkiyatlarıyla savunma kapasitesini güçlendirmeye çalışıyor; diğer yandan ABD, bölgeye çok sayıda savaş uçağı ve füze konuşlandırıyor.
İranlılar siyasi ve diplomatik çözümleri tercih ediyor, askeri seçeneğe gitmek istemiyor. ABD ise, pratik sonuçlar elde etmeye çalışıyor; ileri sürdüğü şartlar, füze programı, bölgesel vekil güçler ve diğer dosyalar gibi nükleer çerçeve dışındaki meseleleri de kapsıyor. Bu durum tabloyu daha da karmaşıklaştırıyor.