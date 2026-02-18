Lübnanlı uzman: Cenevre’deki ABD-İran temasları ‘askeri çatışma zeminini hazırlayan zaman kaybı’ olabilir

İranlılar siyasi ve diplomatik çözümleri tercih ediyor, askeri seçeneğe gitmek istemiyor. ABD ise, pratik sonuçlar elde etmeye çalışıyor; ileri sürdüğü şartlar, füze programı, bölgesel vekil güçler ve diğer dosyalar gibi nükleer çerçeve dışındaki meseleleri de kapsıyor. Bu durum tabloyu daha da karmaşıklaştırıyor.