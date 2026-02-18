https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/israil-ve-amerikan-basini-abd-iran-savasi-kapida-olabilir-ve-haftalar-surebilir-1103613239.html

İsrail ve Amerikan basını: ABD-İran savaşı kapıda olabilir ve haftalar sürebilir

İsrail basını, ABD ile İran arasında askeri bir çatışmanın 'önümüzdeki günlerde başlayabileceği ve haftalar sürebilecek yoğun, çok aşamalı bir operasyona dönüşebileceğini' öne sürdü. Bu değerlendirmeler, Washington ile Tahran arasında diplomatik temaslar sürerken yapıldı.Eski İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Askeri İstihbarat Başkanı Amos Yadlin, böyle bir çatışmanın yakın olabileceğini öne sürdü.‘Bu hafta sonu uçmayı iki kez düşünürdüm’İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan Yadlin, “Geçen hafta Münih Güvenlik Konferansı’na uçmaya cesaret ettim. Bu hafta sonu uçmayı iki kez düşünürdüm” dedi ve ekledi:Yadlin ayrıca, “Saldırıya karşı çıkan çok kişi var. Pentagon neyi başarmak istediği konusunda net değil. Başkan ise son derece kararlı. ‘Tüm seçenekler masada’ ifadesi, İran kıyıları açıklarında ve hava sahasında yapılan hazırlıklarla desteklenen, inandırıcı bir askeri tehdide dayanıyor” dedi.Amerikan basını: ‘Haftalar sürebilir’Öte yandan ABD merkezli Axios haber sitesine konuşan kaynaklar, olası bir ABD-İran savaşının haftalar sürecek bir operasyon olacağını söyledi. Beyaz Saray’dan bir yetkili, önümüzdeki haftalarda bir saldırı ihtimalini yüzde 90 olarak değerlendirdi.Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın “sabırsızlanmaya başladığı” belirtilirken, Trump’a yakın bir danışman, “Çevresindeki bazı kişiler İran’la savaşa girmemesi konusunda uyarıyor, ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde fiili askeri eylem görme ihtimalimizin yüzde 90 olduğunu düşünüyorum” dedi.İki İsrailli yetkili de İsrail’in “günler içinde” bir savaş çıkmasına hazırlandığını ve Tel Aviv’in ‘rejimi devirmeyi hedefleyen bir operasyonu zorladığını’ aktardı.

