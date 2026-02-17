https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/abdde-sivil-haklar-savunucusu-jesse-jackson-hayatini-kaybetti-1103569575.html
ABD’de sivil haklar savunucusu Jesse Jackson hayatını kaybetti
Jackson, Parkinson hastalığına benzer ilerleyici bir nöromüsküler rahatsızlık olan ‘ilerleyici supranükleer palsi’ nedeniyle 12 Kasım’da hastaneye kaldırılmıştı. Hastalık zamanla sesini zayıflatmış ve hareket kabiliyetini azaltmıştı.
Jesse Jackson, iki kez Demokrat Parti’den başkan aday adayı olmuş ve dünya çapında tanınan en etkili siyah aktivistlerden biri haline gelmişti.
Sağlık sorunlarına rağmen kamuoyundaki mücadelesini sürdürdü. 2021 yılında Senato’daki ‘uzatma’ kuralına karşı çıktığı için iki kez gözaltına alındı. Aynı yıl eşi Jacqueline Jackson ile birlikte Kovid-19 komplikasyonları nedeniyle Chicago’da hastaneye kaldırılmıştı.
Martin Luther King ile omuz omuza
1941 yılında Kuzey Carolina’nın Greenville kentinde doğan Jackson, 1960’ta ayrımcılığa karşı düzenlenen bir kütüphane protestosunda gözaltına alınmasıyla öne çıktı. Ardından Martin Luther King Jr.’ın 'sivil haklar mücadelesine'katıldı. 1968’de King suikasta uğradığında hemen yakınındaydı.
1965’te Selma’dan Montgomery’ye düzenlenen ve Siyah seçmenlerin oy hakkını savunan yürüyüşte yer aldı. Chicago ilerleyen yıllarda onun siyasi ve toplumsal faaliyetlerinin merkezi oldu.
Şirketlere 'siyah çalışan istihdamı için' boykot
Şirketlere boykot ve kamuoyu baskısı uygulayarak daha fazla siyah çalışan istihdam etmeleri için mücadele etti.
Jackson, yalnızca ABD içinde değil uluslararası alanda da aktif rol oynadı. 1983’te Suriye’ye giderek Lübnan üzerinde düşürülen bir ABD pilotunun serbest bırakılması için görüşmeler yürüttü. 1984’te Küba’da dönemin lideri Fidel Castro ile görüşerek 22 Amerikalı ve 26 siyasi tutuklunun serbest kalmasını sağladı.
1999’da ise Kosova Savaşı sırasında üç ABD savaş esirinin serbest bırakılmasını sağladı.
Jackson’ın mitinglerde sıkça tekrarladığı ‘I am Somebody’ (Ben de varım) sloganı, özellikle genç kuşak aktivistler üzerinde kalıcı bir etki bıraktı.
2020’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için Minneapolis’te düzenlenen anma törenine katılan Jackson, sonraki yıllarda da ırksal ayrımcılık ve seçmen haklarına erişim konularında aktif olmaya devam etti.
Jackson’ın ölümü, ABD’de beyaz milliyetçiliğinin ve oy kullanma haklarına erişim tartışmalarının yeniden yükseldiği bir döneme denk geldi.
2020’de hayatını kaybeden bir diğer sivil haklar öncüsü John Lewis’in ardından Jackson’ın vefatı, bir dönemin sembol isimlerinin art arda kaybı olarak değerlendirildi.