Türkiye
Cenevre'de Rusya-ABD-Ukrayna müzakereleri başladı
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/abdde-sivil-haklar-savunucusu-jesse-jackson-hayatini-kaybetti-1103569575.html
ABD’de sivil haklar savunucusu Jesse Jackson hayatını kaybetti
ABD’de sivil haklar savunucusu Jesse Jackson hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Jackson, Parkinson hastalığına benzer ilerleyici bir nöromüsküler rahatsızlık olan ‘ilerleyici supranükleer palsi’ nedeniyle 12 Kasım’da hastaneye kaldırılmıştı.
2026-02-17T14:38+0300
2026-02-17T14:38+0300
dünya
martin luther king
fidel castro
george floyd
chicago
abd
lübnan
abd
senato
jesse jackson
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103569418_0:57:1024:633_1920x0_80_0_0_4cb01ce7484e6add547c2f3837676cc5.jpg
Jesse Jackson, iki kez Demokrat Parti’den başkan aday adayı olmuş ve dünya çapında tanınan en etkili siyah aktivistlerden biri haline gelmişti.Sağlık sorunlarına rağmen kamuoyundaki mücadelesini sürdürdü. 2021 yılında Senato’daki ‘uzatma’ kuralına karşı çıktığı için iki kez gözaltına alındı. Aynı yıl eşi Jacqueline Jackson ile birlikte Kovid-19 komplikasyonları nedeniyle Chicago’da hastaneye kaldırılmıştı.Martin Luther King ile omuz omuza1941 yılında Kuzey Carolina’nın Greenville kentinde doğan Jackson, 1960’ta ayrımcılığa karşı düzenlenen bir kütüphane protestosunda gözaltına alınmasıyla öne çıktı. Ardından Martin Luther King Jr.’ın 'sivil haklar mücadelesine'katıldı. 1968’de King suikasta uğradığında hemen yakınındaydı.1965’te Selma’dan Montgomery’ye düzenlenen ve Siyah seçmenlerin oy hakkını savunan yürüyüşte yer aldı. Chicago ilerleyen yıllarda onun siyasi ve toplumsal faaliyetlerinin merkezi oldu.Şirketlere 'siyah çalışan istihdamı için' boykotŞirketlere boykot ve kamuoyu baskısı uygulayarak daha fazla siyah çalışan istihdam etmeleri için mücadele etti.Jackson, yalnızca ABD içinde değil uluslararası alanda da aktif rol oynadı. 1983’te Suriye’ye giderek Lübnan üzerinde düşürülen bir ABD pilotunun serbest bırakılması için görüşmeler yürüttü. 1984’te Küba’da dönemin lideri Fidel Castro ile görüşerek 22 Amerikalı ve 26 siyasi tutuklunun serbest kalmasını sağladı.1999’da ise Kosova Savaşı sırasında üç ABD savaş esirinin serbest bırakılmasını sağladı.‘Ben de varım’ sloganıJackson’ın mitinglerde sıkça tekrarladığı ‘I am Somebody’ (Ben de varım) sloganı, özellikle genç kuşak aktivistler üzerinde kalıcı bir etki bıraktı.2020’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için Minneapolis’te düzenlenen anma törenine katılan Jackson, sonraki yıllarda da ırksal ayrımcılık ve seçmen haklarına erişim konularında aktif olmaya devam etti.Jackson’ın ölümü, ABD’de beyaz milliyetçiliğinin ve oy kullanma haklarına erişim tartışmalarının yeniden yükseldiği bir döneme denk geldi.2020’de hayatını kaybeden bir diğer sivil haklar öncüsü John Lewis’in ardından Jackson’ın vefatı, bir dönemin sembol isimlerinin art arda kaybı olarak değerlendirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/epstein-dosyalari-sonrasi-sarah-fergusona-bagli-sirketler-kapaniyor-1103563706.html
chicago
abd
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/11/1103569418_54:0:971:688_1920x0_80_0_0_366192265acb82b429673742926859e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
jesse jackson, hayatı, hastalığı, mücadelesi, ırksal ayrımcılık, siyah, abd'de siyah hakları
jesse jackson, hayatı, hastalığı, mücadelesi, ırksal ayrımcılık, siyah, abd'de siyah hakları

ABD’de sivil haklar savunucusu Jesse Jackson hayatını kaybetti

14:38 17.02.2026
© AP Photo / Lennox McLendonJesse Jackson
Jesse Jackson - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2026
© AP Photo / Lennox McLendon
Abone ol
Jackson, Parkinson hastalığına benzer ilerleyici bir nöromüsküler rahatsızlık olan ‘ilerleyici supranükleer palsi’ nedeniyle 12 Kasım’da hastaneye kaldırılmıştı. Hastalık zamanla sesini zayıflatmış ve hareket kabiliyetini azaltmıştı.
Jesse Jackson, iki kez Demokrat Parti’den başkan aday adayı olmuş ve dünya çapında tanınan en etkili siyah aktivistlerden biri haline gelmişti.
Sağlık sorunlarına rağmen kamuoyundaki mücadelesini sürdürdü. 2021 yılında Senato’daki ‘uzatma’ kuralına karşı çıktığı için iki kez gözaltına alındı. Aynı yıl eşi Jacqueline Jackson ile birlikte Kovid-19 komplikasyonları nedeniyle Chicago’da hastaneye kaldırılmıştı.

Martin Luther King ile omuz omuza

1941 yılında Kuzey Carolina’nın Greenville kentinde doğan Jackson, 1960’ta ayrımcılığa karşı düzenlenen bir kütüphane protestosunda gözaltına alınmasıyla öne çıktı. Ardından Martin Luther King Jr.’ın 'sivil haklar mücadelesine'katıldı. 1968’de King suikasta uğradığında hemen yakınındaydı.
1965’te Selma’dan Montgomery’ye düzenlenen ve Siyah seçmenlerin oy hakkını savunan yürüyüşte yer aldı. Chicago ilerleyen yıllarda onun siyasi ve toplumsal faaliyetlerinin merkezi oldu.

Şirketlere 'siyah çalışan istihdamı için' boykot

Şirketlere boykot ve kamuoyu baskısı uygulayarak daha fazla siyah çalışan istihdam etmeleri için mücadele etti.
Jackson, yalnızca ABD içinde değil uluslararası alanda da aktif rol oynadı. 1983’te Suriye’ye giderek Lübnan üzerinde düşürülen bir ABD pilotunun serbest bırakılması için görüşmeler yürüttü. 1984’te Küba’da dönemin lideri Fidel Castro ile görüşerek 22 Amerikalı ve 26 siyasi tutuklunun serbest kalmasını sağladı.
1999’da ise Kosova Savaşı sırasında üç ABD savaş esirinin serbest bırakılmasını sağladı.

‘Ben de varım’ sloganı

Jackson’ın mitinglerde sıkça tekrarladığı ‘I am Somebody’ (Ben de varım) sloganı, özellikle genç kuşak aktivistler üzerinde kalıcı bir etki bıraktı.
2020’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için Minneapolis’te düzenlenen anma törenine katılan Jackson, sonraki yıllarda da ırksal ayrımcılık ve seçmen haklarına erişim konularında aktif olmaya devam etti.
Jackson’ın ölümü, ABD’de beyaz milliyetçiliğinin ve oy kullanma haklarına erişim tartışmalarının yeniden yükseldiği bir döneme denk geldi.
2020’de hayatını kaybeden bir diğer sivil haklar öncüsü John Lewis’in ardından Jackson’ın vefatı, bir dönemin sembol isimlerinin art arda kaybı olarak değerlendirildi.
York Düşesi Sarah Ferguson, Epstein e-postası sonrası yedi yardım kuruluşundan çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2026
DÜNYA
Epstein dosyaları sonrası Sarah Ferguson’a bağlı şirketler kapanıyor
11:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала