https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/kis-olipiyatlarinda-yarismacilari-kurt-kovaladi-taraftarlar-tezahurat-yapti-1103608963.html
Kış Olimpiyatları'nda yarışmacıları kurt kovaladı: Taraftarlar tezahürat yaptı
Kış Olimpiyatları'nda yarışmacıları kurt kovaladı: Taraftarlar tezahürat yaptı
Sputnik Türkiye
2026 Kış Olimpiyatları, bu kez sportif rekabetten çok sıra dışı bir olayla gündeme geldi. İtalya’da düzenlenen kros kayağı yarışında, “Nazgul” adlı kurt piste... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T17:07+0300
2026-02-18T17:07+0300
2026-02-18T17:07+0300
spor
hırvatistan
haberler
kayak
2026 kış olimpiyatları'nda oynanacak hokey müsabakaları
kış olimpiyat oyunları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/04/1063053952_0:209:2894:1837_1920x0_80_0_0_2bda4d656194979967941e44dbc5254a.jpg
İtalya’da düzenlenen 2026 Winter Olympics kapsamındaki kros kayağı yarışında, kurt aniden piste çıktı. Görüntülerde, köpeğin önce kameraya yöneldiği, ardından Hırvatistan ve Yunanistanlı sporcuları bitiş çizgisine kadar takip ettiği görülüyor.Arjantinli sporcu Nahiara Gonzalez Diaz, “Burada bir köpeğin ne işi var diye düşündüm” ifadelerini kullandı.Nazgul’un hikâyesi ortaya çıktıOlayın ardından kurtun 'evcil' olduğu ve adının “Nazgul” olduğu öğrenildi. İsim, The Lord of the Rings serisindeki yüzük tayflarına gönderme yapıyor.Norveç basınına konuşan sahibi, köpeğin evden kaçtığını ve yalnızca sahibini aradığını söyledi. “Çok inatçı ama çok tatlı ve sosyal bir köpek. İnsanlara zarar vermez,” diyen sahibi, Nazgul’un kalabalıkta kaybolduğunu ifade etti.Sporculardan farklı tepkilerİsveçli kayakçı Jonna Sundling olayı “sevimli” olarak nitelerken, Norveçli rakibi Astrid Oyre Slind esprili bir şekilde, “Benim için köpek değil, İsveçli rakibim daha büyük sorun” dedi.Ancak herkes aynı fikirde değildi. Kayak yorumcusu Fredrik Aukland, sahaya kontrolsüz bir hayvanın girmesinin “felaketle sonuçlanabilecek bir durum” olduğunu söyledi.Hırvat sporcu Tena Hadzic ise ilk anda bir kurdu gördüğünü belirterek, “Yarışın ortasında ısırılmaktan korktum” dedi. Hadzic, bunun final yarışında yaşanması halinde ciddi risk doğurabileceğini vurguladı.Yunan sporcu Konstantina Charalampido ise kurdun oldukça sakin olduğunu belirterek, “Beni ünlü yaptı, ona teşekkür etmeliyim” ifadelerini kullandı.Sosyal medyada viral olduOlay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bir kullanıcı, “Bu köpeği 2030 Fransa Kış Olimpiyatları’na yazın” yorumunu yaparken, bir başka kullanıcı “Olimpiyatlarda dünya çapında sporcular ve bir de sahneyi çalan köpek var” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/mbappe-olayi-detayli-anlatti-benficanin-25-numarali-oyuncusu-adini-soylemek-istemiyorum-hak-etmiyor-1103589790.html
hırvatistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/04/1063053952_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_00f7d05a3478e86924adf717a69aacfd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hırvatistan, haberler, kayak, 2026 kış olimpiyatları'nda oynanacak hokey müsabakaları, kış olimpiyat oyunları
hırvatistan, haberler, kayak, 2026 kış olimpiyatları'nda oynanacak hokey müsabakaları, kış olimpiyat oyunları
Kış Olimpiyatları'nda yarışmacıları kurt kovaladı: Taraftarlar tezahürat yaptı
2026 Kış Olimpiyatları, bu kez sportif rekabetten çok sıra dışı bir olayla gündeme geldi. İtalya’da düzenlenen kros kayağı yarışında, “Nazgul” adlı kurt piste girerek sporcuları bitiş çizgisine kadar takip etti. Olay sosyal medyada viral olurken, bazı sporcular güvenlik riski uyarısında bulundu.
İtalya’da düzenlenen 2026 Winter Olympics kapsamındaki kros kayağı yarışında, kurt aniden piste çıktı. Görüntülerde, köpeğin önce kameraya yöneldiği, ardından Hırvatistan ve Yunanistanlı sporcuları bitiş çizgisine kadar takip ettiği görülüyor.
Arjantinli sporcu Nahiara Gonzalez Diaz, “Burada bir köpeğin ne işi var diye düşündüm” ifadelerini kullandı.
Nazgul’un hikâyesi ortaya çıktı
Olayın ardından kurtun 'evcil' olduğu ve adının “Nazgul” olduğu öğrenildi. İsim, The Lord of the Rings serisindeki yüzük tayflarına gönderme yapıyor.
Norveç basınına konuşan sahibi, köpeğin evden kaçtığını ve yalnızca sahibini aradığını söyledi. “Çok inatçı ama çok tatlı ve sosyal bir köpek. İnsanlara zarar vermez,” diyen sahibi, Nazgul’un kalabalıkta kaybolduğunu ifade etti.
Sporculardan farklı tepkiler
İsveçli kayakçı Jonna Sundling olayı “sevimli” olarak nitelerken, Norveçli rakibi Astrid Oyre Slind esprili bir şekilde, “Benim için köpek değil, İsveçli rakibim daha büyük sorun” dedi.
Ancak herkes aynı fikirde değildi. Kayak yorumcusu Fredrik Aukland, sahaya kontrolsüz bir hayvanın girmesinin “felaketle sonuçlanabilecek bir durum” olduğunu söyledi.
Hırvat sporcu Tena Hadzic ise ilk anda bir kurdu gördüğünü belirterek, “Yarışın ortasında ısırılmaktan korktum” dedi. Hadzic, bunun final yarışında yaşanması halinde ciddi risk doğurabileceğini vurguladı.
Yunan sporcu Konstantina Charalampido ise kurdun oldukça sakin olduğunu belirterek, “Beni ünlü yaptı, ona teşekkür etmeliyim” ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada viral oldu
Olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bir kullanıcı, “Bu köpeği 2030 Fransa Kış Olimpiyatları’na yazın” yorumunu yaparken, bir başka kullanıcı “Olimpiyatlarda dünya çapında sporcular ve bir de sahneyi çalan köpek var” ifadelerini kullandı.