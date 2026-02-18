https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/kaliforniyada-cig-felaketi-8-kayakci-olu-bulundu-1103616123.html
Kaliforniya'da çığ felaketi: 8 kayakçı ölü bulundu
Kaliforniya'da çığ felaketi: 8 kayakçı ölü bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, Lake Tahoe yakınlarındaki dağlık bölgede meydana gelen çığ faciasında 8 kayakçının hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise kayıp...
ABD'de son 50 yılın en ölümcül çığı Lake Tahoe yakınlarındaki dağlık bölgede meydana geldi.Çığ altında kalan 8 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişinin ise halen kayıp olduğu açıklandı. Aynı gruptaki 6 kişi ise salı günü sağ olarak kurtarılmıştı. Nevada County Şerifi Shannan Moon, çığın hızla geldiğini ve grubun üzerine kısa sürede çöktüğünü belirtti. Hayatını kaybedenlerden üçünün rehber olduğu açıklandı. Ancak aşırı hava koşulları nedeniyle cenazeler henüz dağdan indirilemedi.
abd
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, Lake Tahoe yakınlarındaki dağlık bölgede meydana gelen çığ faciasında 8 kayakçının hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.
ABD’de son 50 yılın en ölümcül çığı Lake Tahoe yakınlarındaki dağlık bölgede meydana geldi.
Çığ altında kalan 8 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişinin ise halen kayıp olduğu açıklandı. Aynı gruptaki 6 kişi ise salı günü sağ olarak kurtarılmıştı.
Nevada County Şerifi Shannan Moon, çığın hızla geldiğini ve grubun üzerine kısa sürede çöktüğünü belirtti.
Hayatını kaybedenlerden üçünün rehber olduğu açıklandı. Ancak aşırı hava koşulları nedeniyle cenazeler henüz dağdan indirilemedi.