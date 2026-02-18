https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/kaliforniyada-cig-felaketi-8-kayakci-olu-bulundu-1103616123.html

Kaliforniya'da çığ felaketi: 8 kayakçı ölü bulundu

Kaliforniya'da çığ felaketi: 8 kayakçı ölü bulundu

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde, Lake Tahoe yakınlarındaki dağlık bölgede meydana gelen çığ faciasında 8 kayakçının hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise kayıp... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD’de son 50 yılın en ölümcül çığı Lake Tahoe yakınlarındaki dağlık bölgede meydana geldi.Çığ altında kalan 8 kayakçının cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişinin ise halen kayıp olduğu açıklandı. Aynı gruptaki 6 kişi ise salı günü sağ olarak kurtarılmıştı. Nevada County Şerifi Shannan Moon, çığın hızla geldiğini ve grubun üzerine kısa sürede çöktüğünü belirtti. Hayatını kaybedenlerden üçünün rehber olduğu açıklandı. Ancak aşırı hava koşulları nedeniyle cenazeler henüz dağdan indirilemedi.

