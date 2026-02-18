https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/istanbulda-deniz-ulasimina-hava-muhalefeti-engeli-cok-sayida-vapur-seferi-iptal-edildi-1103595367.html
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli: Çok sayıda vapur seferi iptal edildi
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli: Çok sayıda vapur seferi iptal edildi
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda vapur seferi iptal edildi. 18.02.2026
İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.Hangi vapur seferleri iptal edildi?İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Büyükada-Sedef Adası, Adalar-Beşiktaş, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç ve Beşiktaş-Haliç hatlarında seferlerin elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı duyuruldu.
İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli: Çok sayıda vapur seferi iptal edildi
11:28 18.02.2026 (güncellendi: 11:31 18.02.2026)
İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda vapur seferi iptal edildi.
İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.
Hangi vapur seferleri iptal edildi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Büyükada-Sedef Adası, Adalar-Beşiktaş, Üsküdar-Haliç, Kadıköy-Haliç ve Beşiktaş-Haliç hatlarında seferlerin elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı duyuruldu.