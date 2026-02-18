Türkiye
Edirne’de kar yağışı başladı: AKOM’dan İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı
Edirne’de kar yağışı başladı: AKOM’dan İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların birçok bölgede yağmur/sağanak, Trakya ve yükseklerde karla karışık yağmur ile kar şeklinde görüleceğini duyurdu.
Edirne'de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kentte gece boyunca süren yağış, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle birlikte kara çevrildi. Karın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.MGM'nin tahmini: Trakya ve yükseklerde kar, birçok yerde sağanakMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) uyarısına göre yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Açıklamada; Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar beklendiği belirtildi.İstanbul'a kar yağacak mı?İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı yaptı. AKOM'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:"İlerleyen saatlerde rüzgarın kuzeyli yönlerden (Karayel) kuvvetlenmesi ile birlikte sıcaklıkların hızla azalarak il genelinde 3°C'ler civarına ve yer yer altına gerileyeceği beraberinde aralıklarla yağmur ve yüksek bölgelerde karla karışık yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."
09:41 18.02.2026
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışların birçok bölgede yağmur/sağanak, Trakya ve yükseklerde karla karışık yağmur ile kar şeklinde görüleceğini duyurdu. Edirne’de sağanak sabah saatlerinde kara döndü. AKOM ise İstanbul’da rüzgârın karayele dönmesiyle sıcaklığın 3°C’lere inip yükseklerde karla karışık yağmur geçişleri olabileceğini bildirdi.
Edirne’de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan sağanak, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kentte gece boyunca süren yağış, hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle birlikte kara çevrildi. Karın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

MGM’nin tahmini: Trakya ve yükseklerde kar, birçok yerde sağanak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) uyarısına göre yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Açıklamada; Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Toroslar mevkiinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar beklendiği belirtildi.

İstanbul'a kar yağacak mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için karla karışık yağmur uyarısı yaptı. AKOM’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"İlerleyen saatlerde rüzgarın kuzeyli yönlerden (Karayel) kuvvetlenmesi ile birlikte sıcaklıkların hızla azalarak il genelinde 3°C'ler civarına ve yer yer altına gerileyeceği beraberinde aralıklarla yağmur ve yüksek bölgelerde karla karışık yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."
