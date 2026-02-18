Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/istanbulda-30-milyon-dolarlik-otopark-soygununa-iliskin-9-kisi-tutuklandi-1103583131.html
İstanbul'da 30 milyon dolarlık otopark soygununa ilişkin 9 kişi tutuklandı
İstanbul'da 30 milyon dolarlık otopark soygununa ilişkin 9 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da otoparkta araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T00:28+0300
2026-02-18T01:01+0300
türki̇ye
i̇stanbul
otopark
soygun
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104235/49/1042354956_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5c34d165f2038a34efdc9164a6ace066.jpg
İstanbul Bakırköy'de, site otoparkındaki 2 araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 9 şüpheli tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/bodrumda-2-kopegin-tufekle-oldurulmesiyle-ilgili-restoran-isletmecisi-tutuklandi-1103581460.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104235/49/1042354956_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_909d10845bbc1a0c32551f3774a00b70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, otopark, soygun
i̇stanbul, otopark, soygun

İstanbul'da 30 milyon dolarlık otopark soygununa ilişkin 9 kişi tutuklandı

00:28 18.02.2026 (güncellendi: 01:01 18.02.2026)
© AAOtopark
Otopark - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2026
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da otoparkta araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İstanbul Bakırköy'de, site otoparkındaki 2 araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 9 şüpheli tutuklandı.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2026
TÜRKİYE
Bodrum'da 2 köpeğin tüfekle öldürülmesiyle ilgili restoran işletmecisi tutuklandı
Dün, 22:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала