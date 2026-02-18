https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/istanbulda-30-milyon-dolarlik-otopark-soygununa-iliskin-9-kisi-tutuklandi-1103583131.html
İstanbul'da 30 milyon dolarlık otopark soygununa ilişkin 9 kişi tutuklandı
İstanbul'da 30 milyon dolarlık otopark soygununa ilişkin 9 kişi tutuklandı
İstanbul'da otoparkta araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. 18.02.2026, Sputnik Türkiye
İstanbul Bakırköy'de, site otoparkındaki 2 araçtan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin 9 şüpheli tutuklandı.
00:28 18.02.2026 (güncellendi: 01:01 18.02.2026)
İstanbul'da otoparkta araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı.
