Bodrum'da 2 köpeğin tüfekle öldürülmesiyle ilgili restoran işletmecisi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 köpeğin tüfekle öldürülmesiyle ilgili restoran işletmecisi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı. 17.02.2026, Sputnik Türkiye
Bodrum'da 2 köpeğin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli C.Ö, adliyeye sevk edildi.Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı. Restoran işletmecisi olduğu belirtilen şahıs köpekleri tavuklarına saldırdığı için öldürdüğünü savundu.Güvercinlik Mahallesi'nde 12 Şubat'ta, 2 köpeğin yolda kanlar içinde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, yapılan incelemede köpeklerin tüfekle vurulduğu belirlenmişti.Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri olayla ilgili restoran işletmecisi olduğu belirtilen C.Ö'yü av tüfeğiyle yakalamıştı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 köpeğin tüfekle öldürülmesiyle ilgili restoran işletmecisi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.
Bodrum'da 2 köpeğin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli C.Ö, adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı. Restoran işletmecisi olduğu belirtilen şahıs köpekleri tavuklarına saldırdığı için öldürdüğünü savundu.
Güvercinlik Mahallesi'nde 12 Şubat'ta, 2 köpeğin yolda kanlar içinde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, yapılan incelemede köpeklerin tüfekle vurulduğu belirlenmişti.
Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri olayla ilgili restoran işletmecisi olduğu belirtilen C.Ö'yü av tüfeğiyle yakalamıştı.