Bodrum'da 2 köpeğin tüfekle öldürülmesiyle ilgili restoran işletmecisi tutuklandı
Bodrum'da 2 köpeğin tüfekle öldürülmesiyle ilgili restoran işletmecisi tutuklandı
türki̇ye
köpek
bodrum
av tüfeği
köpek, bodrum, av tüfeği
köpek, bodrum, av tüfeği

Bodrum'da 2 köpeğin tüfekle öldürülmesiyle ilgili restoran işletmecisi tutuklandı

22:15 17.02.2026
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 köpeğin tüfekle öldürülmesiyle ilgili restoran işletmecisi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.
Bodrum'da 2 köpeğin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli C.Ö, adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı. Restoran işletmecisi olduğu belirtilen şahıs köpekleri tavuklarına saldırdığı için öldürdüğünü savundu.
Güvercinlik Mahallesi'nde 12 Şubat'ta, 2 köpeğin yolda kanlar içinde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, yapılan incelemede köpeklerin tüfekle vurulduğu belirlenmişti.
Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri olayla ilgili restoran işletmecisi olduğu belirtilen C.Ö'yü av tüfeğiyle yakalamıştı.
