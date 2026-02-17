https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/bodrumda-2-kopegin-tufekle-oldurulmesiyle-ilgili-restoran-isletmecisi-tutuklandi-1103581460.html

Bodrum'da 2 köpeğin tüfekle öldürülmesiyle ilgili restoran işletmecisi tutuklandı

Bodrum'da 2 köpeğin tüfekle öldürülmesiyle ilgili restoran işletmecisi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 köpeğin tüfekle öldürülmesiyle ilgili restoran işletmecisi olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı. 17.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-17T22:15+0300

2026-02-17T22:15+0300

2026-02-17T22:15+0300

türki̇ye

köpek

bodrum

av tüfeği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097026271_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0d8a2898bb7da6112c032df749862587.jpg

Bodrum'da 2 köpeğin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli C.Ö, adliyeye sevk edildi.Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı. Restoran işletmecisi olduğu belirtilen şahıs köpekleri tavuklarına saldırdığı için öldürdüğünü savundu.Güvercinlik Mahallesi'nde 12 Şubat'ta, 2 köpeğin yolda kanlar içinde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, yapılan incelemede köpeklerin tüfekle vurulduğu belirlenmişti.Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri olayla ilgili restoran işletmecisi olduğu belirtilen C.Ö'yü av tüfeğiyle yakalamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260105/egodan-metroda-bir-kopegin-darp-edildigi-iddialarina-iliskin-aciklama-gorevden-uzaklastirildilar-1102489268.html

türki̇ye

bodrum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

köpek, bodrum, av tüfeği