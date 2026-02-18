https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/israilde-7-buyuklugunde-deprem-alarmi-turkiyeye-de-acil-durum-bildirimi-geldi-1103600059.html

İsrail'de 7 büyüklüğünde deprem alarmı: Türkiye'ye de acil durum bildirimi geldi

Sabah saatlerinde milyonlarca Türk vatandaşının telefonuna "İsrail'de 7 büyüklüğünde deprem" bildirimi ulaştı. "Bazı bölgelerde hissedilebilir" ifadesi kısa... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde deprem uyarı uygulamaları kullanan milyonlarca vatandaşın telefonuna saat 06.00 sıralarında ani bir bildirim düştü. "İsrail'de 7 büyüklüğünde deprem" alarmı, "bazı bölgelerde hissedilebilir" notu eşliğinde yayılınca uyarıyı alan kullanıcılar arasında kısa süreli bir panik dalgası oluştu. Türkiye'nin aktif deprem kuşağında yer alması ve özellikle İstanbul depremi konusundaki kronik kaygılar, vatandaşların bu tür uyarılara olan duyarlılığını son derece yüksek tutuyor.Resmi kayıtlarda sarsıntı yokAncak Kandilli Rasathanesi başta olmak üzere uluslararası deprem izleme merkezlerinin resmi kayıtları, belirtilen saatlerde İsrail'de 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğine dair herhangi bir veri sunmadı. Yaklaşık 1.100 kilometre uzaklıktaki İsrail'i işaret eden bildirimin doğruluğu sorgulanırken uzmanlar, durumun bir teknik hata ya da sistemsel eşleştirme sorunu sonucu ortaya çıkmış olabileceğine dikkat çekti.Sosyal medyada 'Neden bize geliyor?' sorusuBildirimi alan çok sayıda kullanıcı sosyal medyada ekran görüntülerini paylaşarak yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi. "İsrail'de 7.0 deprem bildirimi geldi, büyük panik yaşadım", "İstanbul'da hissedilecek denildi ama hiçbir şey hissetmedik" ve "Neden başka bir ülkenin deprem uyarısı bize geliyor?" paylaşımları hızla yayıldı. Özellikle İstanbul'da beklenen büyük deprem nedeniyle hassasiyetin had safhada olduğu bu dönemde alarmın psikolojik etkisinin büyük olduğu görüldü.Deprem uygulamalarında doğruluk sorunuBu gelişme, deprem uygulamalarının güvenilirliği tartışmasını bir kez daha gündeme getirdi. Yanlış ya da hatalı bildirim gönderen uygulamaların, özellikle deprem riski yüksek bölgelerde yaşayan vatandaşlar üzerinde ciddi psikolojik baskı oluşturduğu değerlendiriliyor. Uzmanlar, kullanıcıların resmi deprem bildirimleri için AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi kurumsal kaynakları takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

