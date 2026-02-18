https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/flightradar24-abd-italyadan-ortadoguya-anti-denizalti-ucagi-transfer-ediyor-1103608009.html
Flightradar24: ABD, İtalya’dan Ortadoğu’ya anti-denizaltı uçağı transfer etti
Sputnik Türkiye
En az bir adet ABD Donanması Boeing P-8A Poseidon anti-denizaltı keşif uçağının, İtalya’dan Ortadoğu’ya transfer edildiği bildirildi.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103607756_0:45:850:523_1920x0_80_0_0_02ee77ca85ba6d6121d07e93538864f7.jpg
Flightradar 24 verilerine göre anti-denizaltı keşif uçağın, 17 Şubat’ta İtalya’nın Sicilya adasındaki Sigonella askeri üssünden havalandı ve TSİ ile 14.33’te kalkış yaptı.Aynı gün TSİ ile 17.15 civarında Suudi Arabistan’daki Kureyyet kentine yakın bir alana iniş yaptı.Washington, İran ile Cenevre’de yapılan görüşmelerden önce bölgeye iki uçak gemisi görevlendirmişti.ABD-İran geriliminde son durumGeçen ay, Trump, ‘büyük bir filo’nun İran’a doğru ilerlediğini' söylemiş ve Tahran’ın nükleer silahlarını tamamen ‘silahsızlandırmayı’ içeren adil bir anlaşmaya varması ‘gerektiğini’ söylemişti.ABD Başkanı, İran’ın nükleer programı konusunda bir anlaşma sağlanamazsa ABD’nin ‘gelecek herhangi bir saldırısının’ önceki saldırılardan ‘çok daha kötü’ olacağını söylemişti.İran ile ABD arasındaki nükleer müzakereler, 12 gün süren savaşın ardından 6 Şubat'ta Umman'ın Maskat kentinde yapılan ilk toplantıyla yeniden başladı.İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi dün ABD ile Cenevre’de gerçekleştirilen ikinci tur nükleer görüşmelerin tamamlanmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, “Bir anlaşma için müzakere zemini başladı” dedi ve iki tarafın hala üzerinde çalışması gereken başlıklar bulunduğunu belirtti.Görüşmeler sırasında İran dini lideri Ali Hamaney, "Dünyanın en güçlü ordusu bile bazen yerinden kalkamayabilir. Bir uçak gemisinden daha tehlikeli olan, onu denizin dibine gönderebilecek silahtır" dedi.ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise ikinci tur sonrası dün yaptığı açıklamada Trump’ın İran’ın henüz kabul etmeye hazır olmadığı bazı 'kırmızı çizgiler' belirlediğini söyledi.
