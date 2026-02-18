https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-savasmak-istemiyoruz-ancak-zorla-bir-dayatma-yapilirsa-boyun-egmeyiz-1103615021.html

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaşmak istemiyoruz ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaşmak istemiyoruz ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz

18.02.2026

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldiği Loristan eyaletinde bazı açıklamalarda bulundu. ABD’nin çeşitli ülkelerinin doğal kaynaklarını ele geçirmek istediğini söyleyen Pezeşkiyan, ABD’nin İran'daki demokrasi konusunda duyduğu endişenin bir aldatmacadan ibaret olduğunu vurguladı. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Mesud Pezeşkiyan savaş istemediklerini şu ifadelerle anlattı:Pezeşkiyan ayrıca, ülkesinde toplumun büyük bir baskı altında olduğunu ve bu nedenle yaralandığını belirterek, aydınlar, sosyologlar, girişimciler, din adamları ve toplumun önde gelen kanaat liderleriyle birlikte bu baskıyı hafifletmeleri gerektiğini söyledi.

