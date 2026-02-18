https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-savasmak-istemiyoruz-ancak-zorla-bir-dayatma-yapilirsa-boyun-egmeyiz-1103615021.html
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaşmak istemiyoruz ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaşmak istemiyoruz ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz
Sputnik Türkiye
ABD ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendşrmede bulunan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, savaş istemediklerini ancak zorla bir dayatma yapılması durumunda da... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-18T22:17+0300
2026-02-18T22:17+0300
2026-02-18T22:17+0300
i̇ran
dünya
mesud pezeşkiyan
irna
abd
venezuela
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097393427_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9413b2ca7af81d5023b96eb0dd4d7164.jpg
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldiği Loristan eyaletinde bazı açıklamalarda bulundu. ABD’nin çeşitli ülkelerinin doğal kaynaklarını ele geçirmek istediğini söyleyen Pezeşkiyan, ABD’nin İran'daki demokrasi konusunda duyduğu endişenin bir aldatmacadan ibaret olduğunu vurguladı. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Mesud Pezeşkiyan savaş istemediklerini şu ifadelerle anlattı:Pezeşkiyan ayrıca, ülkesinde toplumun büyük bir baskı altında olduğunu ve bu nedenle yaralandığını belirterek, aydınlar, sosyologlar, girişimciler, din adamları ve toplumun önde gelen kanaat liderleriyle birlikte bu baskıyı hafifletmeleri gerektiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/beyaz-saray-irana-saldiri-duzenlemek-icin-bircok-gerekce-one-surulebilir-1103615049.html
i̇ran
abd
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097393427_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_00c5840da967fbc92f3f27870bcbc6ac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, mesud pezeşkiyan, irna, abd, venezuela
i̇ran, mesud pezeşkiyan, irna, abd, venezuela
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaşmak istemiyoruz ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz
ABD ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendşrmede bulunan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, savaş istemediklerini ancak zorla bir dayatma yapılması durumunda da boyun eğmeyeceklerini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldiği Loristan eyaletinde bazı açıklamalarda bulundu.
ABD’nin çeşitli ülkelerinin doğal kaynaklarını ele geçirmek istediğini söyleyen Pezeşkiyan, ABD’nin İran'daki demokrasi konusunda duyduğu endişenin bir aldatmacadan ibaret olduğunu vurguladı.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Mesud Pezeşkiyan savaş istemediklerini şu ifadelerle anlattı:
ABD, Venezuela petrolünü ele geçirmek istediğini açıkça söyledi. Aynı şekilde Kanada ve diğer ülkelere karşı da benzer bir tutum içerisinde. Biz savaşmak istemiyoruz. Savaşı kenara bırakmamız gerektiği inancını taşıyorum. Ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz.
Pezeşkiyan ayrıca, ülkesinde toplumun büyük bir baskı altında olduğunu ve bu nedenle yaralandığını belirterek, aydınlar, sosyologlar, girişimciler, din adamları ve toplumun önde gelen kanaat liderleriyle birlikte bu baskıyı hafifletmeleri gerektiğini söyledi.