https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/arastirma-kahve-ve-cay-bunama-riskini-azalatabilir-1103397630.html
Araştırma: Kahve ve çay bunama riskini azalatabilir
Araştırma: Kahve ve çay bunama riskini azalatabilir
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırmaya göre, düzenli olarak kafeinli kahve ve çay tüketen kişilerin ilerleyen yaşlarda demans geliştirme riski daha düşük olabilir. 10.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-10T15:46+0300
2026-02-10T15:46+0300
2026-02-10T15:46+0300
yaşam
araştırma
demans
bunama
kahve
çay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1c/1093118819_0:151:1015:722_1920x0_80_0_0_1e97a7b4736bf9cfbf9d313fcebb2274.png
Yeni bir bilimsel araştırma, günlük olarak kahve veya çay tüketiminin uzun vadede beyin sağlığını destekleyebileceğini ve bunama riskini azaltabileceğini ortaya koydu.JAMA dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, günde iki ila üç fincan kahve ya da bir ila iki fincan çay tüketen kişilerde en belirgin olumlu etki gözlendi. Araştırmada, orta yaşta düzenli kahve içenlerin ilerleyen yıllarda demans geliştirme riskinin yaklaşık yüzde 18 daha düşük olduğu belirlendi. Çay tüketenlerde ise bu oranın yüzde 14 seviyesinde olduğu görüldü.Beslenme Uzmanı Dr. Daniel Wang, 'kafeinli içeceklerin bilişsel sağlıkla daha güçlü bir ilişki gösterdiğini, kafeinsiz kahve ve çayda ise benzer bir faydanın görülmediğini' ifade etti.130 bin kişinin verilerinin uzun yıllar boyunca incelendiği bu çalışmada, katılımcıların beslenme alışkanlıkları düzenli olarak takip edildi.'Sabah kahvenizi bırakmayın'Uzmanlar, araştırmanın gözlemsel nitelikte olduğuna dikkat çekerek, kahve ve çayın doğrudan demansı önlediğinin kesin olarak söylenemeyeceğini vurguladı. Colorado Üniversitesi’nden Prof. Dr. David Kao, elde edilen bulguların insanların günlük alışkanlıklarını kökten değiştirmesini gerektirmediğini belirterek, “Mevcut veriler, sabah kahvenizi bırakmanız gerekmediğini gösteriyor. Ancak daha fazla içmeye başlamanız için de yeterli kanıt yok” değerlendirmesinde bulundu.Toronto Üniversitesi’nden Dr. Sara Mahdavi ise, “Hiç kimse yalnızca beyin sağlığı için kahve içmeye başlamamalı. Daha fazlası her zaman daha iyi anlamına gelmez” uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/yeni-arastirma-ortaya-koydu-bagirsak-bakterileri-vucut-sinyallerini-okuyor-1103367294.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1c/1093118819_33:0:996:722_1920x0_80_0_0_9171cd8cfcd98ee965df171e028e6a6b.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
araştırma, demans, bunama, kahve, çay
araştırma, demans, bunama, kahve, çay
Araştırma: Kahve ve çay bunama riskini azalatabilir
Yeni bir araştırmaya göre, düzenli olarak kafeinli kahve ve çay tüketen kişilerin ilerleyen yaşlarda demans geliştirme riski daha düşük olabilir.
Yeni bir bilimsel araştırma, günlük olarak kahve veya çay tüketiminin uzun vadede beyin sağlığını destekleyebileceğini ve bunama riskini azaltabileceğini ortaya koydu.
JAMA dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, günde iki ila üç fincan kahve ya da bir ila iki fincan çay tüketen kişilerde en belirgin olumlu etki gözlendi. Araştırmada, orta yaşta düzenli kahve içenlerin ilerleyen yıllarda demans geliştirme riskinin yaklaşık yüzde 18 daha düşük olduğu belirlendi. Çay tüketenlerde ise bu oranın yüzde 14 seviyesinde olduğu görüldü.
Beslenme Uzmanı Dr. Daniel Wang, 'kafeinli içeceklerin bilişsel sağlıkla daha güçlü bir ilişki gösterdiğini, kafeinsiz kahve ve çayda ise benzer bir faydanın görülmediğini' ifade etti.
130 bin kişinin verilerinin uzun yıllar boyunca incelendiği bu çalışmada, katılımcıların beslenme alışkanlıkları düzenli olarak takip edildi.
'Sabah kahvenizi bırakmayın'
Uzmanlar, araştırmanın gözlemsel nitelikte olduğuna dikkat çekerek, kahve ve çayın doğrudan demansı önlediğinin kesin olarak söylenemeyeceğini vurguladı.
Colorado Üniversitesi’nden Prof. Dr. David Kao, elde edilen bulguların insanların günlük alışkanlıklarını kökten değiştirmesini gerektirmediğini belirterek, “Mevcut veriler, sabah kahvenizi bırakmanız gerekmediğini gösteriyor. Ancak daha fazla içmeye başlamanız için de yeterli kanıt yok” değerlendirmesinde bulundu.
Toronto Üniversitesi’nden Dr. Sara Mahdavi ise, “Hiç kimse yalnızca beyin sağlığı için kahve içmeye başlamamalı. Daha fazlası her zaman daha iyi anlamına gelmez” uyarısında bulundu.
Kahve ve çay neden etkili olabilir?
Bilim insanlarına göre kahve ve çayın faydası yalnızca kafeinden kaynaklanmıyor. Kahve, iltihaplanmayı azaltan, kan şekeri dengesini destekleyen ve hücre hasarını önlemeye yardımcı olan biyoaktif maddeler içeriyor.
Bu maddeler, damar sağlığını koruyarak ve oksidatif stresi azaltarak yaşlanma sürecini olumlu yönde etkileyebiliyor. Ayrıca sabah kahvesinin verdiği enerji, kişilerin daha aktif bir yaşam sürmesine ve sağlıklı alışkanlıklarını korumasına da katkı sağlayabiliyor.