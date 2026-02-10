https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/arastirma-kahve-ve-cay-bunama-riskini-azalatabilir-1103397630.html

Araştırma: Kahve ve çay bunama riskini azalatabilir

Araştırma: Kahve ve çay bunama riskini azalatabilir

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırmaya göre, düzenli olarak kafeinli kahve ve çay tüketen kişilerin ilerleyen yaşlarda demans geliştirme riski daha düşük olabilir. 10.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-10T15:46+0300

2026-02-10T15:46+0300

2026-02-10T15:46+0300

yaşam

araştırma

demans

bunama

kahve

çay

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/1c/1093118819_0:151:1015:722_1920x0_80_0_0_1e97a7b4736bf9cfbf9d313fcebb2274.png

Yeni bir bilimsel araştırma, günlük olarak kahve veya çay tüketiminin uzun vadede beyin sağlığını destekleyebileceğini ve bunama riskini azaltabileceğini ortaya koydu.JAMA dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, günde iki ila üç fincan kahve ya da bir ila iki fincan çay tüketen kişilerde en belirgin olumlu etki gözlendi. Araştırmada, orta yaşta düzenli kahve içenlerin ilerleyen yıllarda demans geliştirme riskinin yaklaşık yüzde 18 daha düşük olduğu belirlendi. Çay tüketenlerde ise bu oranın yüzde 14 seviyesinde olduğu görüldü.Beslenme Uzmanı Dr. Daniel Wang, 'kafeinli içeceklerin bilişsel sağlıkla daha güçlü bir ilişki gösterdiğini, kafeinsiz kahve ve çayda ise benzer bir faydanın görülmediğini' ifade etti.130 bin kişinin verilerinin uzun yıllar boyunca incelendiği bu çalışmada, katılımcıların beslenme alışkanlıkları düzenli olarak takip edildi.'Sabah kahvenizi bırakmayın'Uzmanlar, araştırmanın gözlemsel nitelikte olduğuna dikkat çekerek, kahve ve çayın doğrudan demansı önlediğinin kesin olarak söylenemeyeceğini vurguladı. Colorado Üniversitesi’nden Prof. Dr. David Kao, elde edilen bulguların insanların günlük alışkanlıklarını kökten değiştirmesini gerektirmediğini belirterek, “Mevcut veriler, sabah kahvenizi bırakmanız gerekmediğini gösteriyor. Ancak daha fazla içmeye başlamanız için de yeterli kanıt yok” değerlendirmesinde bulundu.Toronto Üniversitesi’nden Dr. Sara Mahdavi ise, “Hiç kimse yalnızca beyin sağlığı için kahve içmeye başlamamalı. Daha fazlası her zaman daha iyi anlamına gelmez” uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/yeni-arastirma-ortaya-koydu-bagirsak-bakterileri-vucut-sinyallerini-okuyor-1103367294.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

araştırma, demans, bunama, kahve, çay