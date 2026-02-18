https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/hande-ataizinden-beren-saat-yorumu-amator-olmus-1103590706.html
Hande Ataizi'nden Beren Saat yorumu: 'Amatör olmuş'
Ünlü oyuncu Beren Saat, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Ünlü ismin "CapitaliZoo" adlı ilk şarkısı yayınlandı. Beğenilerin yanı sıra eleştirilerin de hedefinde...
"Hatırla Sevgili", "Aşk-ı Memnu", "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "İntikam" başta olmak üzere birçok yapımda rol alan oyuncu Beren Saat, müzik dünyasına adım attı. 2014 yılından bu yana şarkıcı Kenan Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Beren Saat, ilk şarkısı "CapitaliZoo"'yu tanıttı. Hande Ataizi, beğeniler kadar eleştirilerinde hedefinde olan Beren Saat'i şöyle eleştirdi:
“Dinledim ve gördüm. Ben beğenmedim, bana uymadı. Daha profesyonel olabilirdi, biraz amatör olmuş”
"Gerek yoktu bence böyle bir şeye. Çok şahane bir şey olmadığı sürece yapmaya gerek yok. Konuşulacak bir şey olması lazım. Gerçi bu da konuşuldu. Belki amaç farklıdır.”