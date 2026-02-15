Beren Saat: Kenan’a bir şeyler dinlettim, 'yolla bana, çalışmaya başlayabiliriz' dedi

"İki ay sonra bu single’ın da içinde olacağı bir albüm çıkacak, adı ‘Exuberance’, mutluluğun daha yoğun, taşkın ve çoğalmış hali demek. Bu şarkı da aslında kolektif bir kutlamaya dönüşmesiyle albümün ismini bütünleyen şarkılarından biri olacak. Kapitalist düzenin, toplumsal beklentilerin bizi özümüzden, doğamızdan uzağa düşürdüğünü ve pek çoğumuzun görünmez kafesleri olduğunu söylüyor bu şarkı. Hepimiz insanlığın yüzyıllardır hayatta kalmasını sağlayan içgüdülerle ve kendimizle barışık geldiğimiz bu dünyada yolumuzu nasıl kaybediyoruz, biraz da bunu sorguluyor. Sıkışıp kaldığımız hayatların bizi, en iyi halimizi yaşamaktan, yaratıcı potansiyelimizi ortaya çıkarmaktan uzaklaştırdığı kafeslerimizi anlatıyor."