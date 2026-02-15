Beren Saat: Kenan’a bir şeyler dinlettim, 'yolla bana, çalışmaya başlayabiliriz' dedi
Ünlü oyuncu Beren Saat, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Ünlü ismin "CapitaliZoo" adlı ilk şarkısı yayınlandı. Saat yeni başladığı müzik kariyeriyle ilgili basına röportaj verdi.
"Hatırla Sevgili", "Aşk-ı Memnu", "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "İntikam" başta olmak üzere birçok yapımda rol alan oyuncu Beren Saat, müzik dünyasına adım attı. 2014 yılından bu yana şarkıcı Kenan Doğulu ile mutlu bir evliliği olan Beren Saat, ilk şarkısını çıkarttı.
"CapitaliZoo" adlı İngilizce şarkının sözlerini Beren Saat kaleme alırken, prodüktörlüğü ve aranjesini ise eşi Kenan Doğulu üstlendi. Beren Saat basına verdiği röportajda şunları kaydetti:
"İki ay sonra bu single’ın da içinde olacağı bir albüm çıkacak, adı ‘Exuberance’, mutluluğun daha yoğun, taşkın ve çoğalmış hali demek. Bu şarkı da aslında kolektif bir kutlamaya dönüşmesiyle albümün ismini bütünleyen şarkılarından biri olacak. Kapitalist düzenin, toplumsal beklentilerin bizi özümüzden, doğamızdan uzağa düşürdüğünü ve pek çoğumuzun görünmez kafesleri olduğunu söylüyor bu şarkı. Hepimiz insanlığın yüzyıllardır hayatta kalmasını sağlayan içgüdülerle ve kendimizle barışık geldiğimiz bu dünyada yolumuzu nasıl kaybediyoruz, biraz da bunu sorguluyor. Sıkışıp kaldığımız hayatların bizi, en iyi halimizi yaşamaktan, yaratıcı potansiyelimizi ortaya çıkarmaktan uzaklaştırdığı kafeslerimizi anlatıyor."
"Müzikle ilgili süreç tam o döneme denk geldi. Başlangıçta şarkılar, ilk demolar daha kişiseldi. Çalıştıkça daha kolektif şarkılara dönüştü. Öğrendikçe şarkılar da gelişti, daha mutlu oldum."
“Aklımda bazı melodiler, fikirler var” dediğim zaman nasıl hareket edip nasıl yola çıkacağımı bilemiyordum. Kenan’a bahsettim. O da “Sen de herkes gibi GarageBand uygulamasıyla başla” dedi. Kafamdaki melodilerle ‘beat’ler yapmaya başladım. Haftalar geçti. Kenan’a bir şeyler dinlettim, bir noktada “Tamam, bu dosyayı bana yolla, çalışmaya başlayabiliriz” dedi. Videolarını da çektiğimiz ‘CapitaliZoo’ ve albüm çıkarken yayımlayacağımız diğer şarkı böyle hazırlandı. Pandemide Kenan’ın normale göre daha fazla zamanı olduğu için sonrası stüdyoda geçti."