Fırtına tersaneyi vurdu: Gemide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Yalova’da bir tersanede bakımda bulunan yabancı bayraklı 'Sea Star Tilos' adlı yolcu gemisinde, fırtına nedeniyle 6 personel mahsur kaldı. Altınova Belediyesi... 18.02.2026, Sputnik Türkiye
2026
17:24 18.02.2026 (güncellendi: 17:27 18.02.2026)
Yalova’da bir tersanede bakımda bulunan yabancı bayraklı 'Sea Star Tilos' adlı yolcu gemisinde, fırtına nedeniyle 6 personel mahsur kaldı. Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle personeli tahliye etti.
Altınova ilçesindeki Altınova Tersaneler Bölgesi’nde bakım ve onarım için bağlı bulunan yabancı bayraklı 'Sea Star Tilos' adlı yolcu gemisi, etkili olan şiddetli fırtınadan olumsuz etkilendi.
Gemide görevli 6 personel mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Altınova Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yangın merdiveni yardımıyla personeli bulundukları noktadan tahliye etti.
Kurtarılan 6 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu, olayla ilgili herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmadığı öğrenildi.