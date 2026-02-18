https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/firtina-tersaneyi-vurdu-gemide-mahsur-kalan-6-kisi-kurtarildi-1103610738.html

Fırtına tersaneyi vurdu: Gemide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Fırtına tersaneyi vurdu: Gemide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Yalova’da bir tersanede bakımda bulunan yabancı bayraklı 'Sea Star Tilos' adlı yolcu gemisinde, fırtına nedeniyle 6 personel mahsur kaldı. Altınova Belediyesi... 18.02.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/12/1103609909_0:928:2048:2080_1920x0_80_0_0_a9eccac6d0a4f1760a542773815f5d19.jpg

Altınova ilçesindeki Altınova Tersaneler Bölgesi’nde bakım ve onarım için bağlı bulunan yabancı bayraklı 'Sea Star Tilos' adlı yolcu gemisi, etkili olan şiddetli fırtınadan olumsuz etkilendi.Gemide görevli 6 personel mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Altınova Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yangın merdiveni yardımıyla personeli bulundukları noktadan tahliye etti.Kurtarılan 6 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu, olayla ilgili herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmadığı öğrenildi.

