Araştırma: Grip veya Kovid-19 geçirenlerde kalp krizi ve felç riski 4 kat artıyor

155 bilimsel çalışmanın analizine göre grip, Kovid-19, HIV ve hepatit C gibi viral enfeksiyonlar kalp ve damar sağlığını hem kısa hem uzun vadede tehdit ettiği... 29.10.2025

Yeni yapılan bir bilimsel analiz, viral enfeksiyonların kalp ve damar sağlığı üzerinde düşündüğümüzden çok daha ciddi etkileri olabileceğini ortaya koydu. Amerikan Kalp Derneği Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmaya göre, grip veya Kovid-19 geçiren kişiler enfeksiyondan sonraki haftalarda kalp krizi veya felç geçirme riskinde belirgin bir artış yaşıyor.155 farklı çalışmanın verilerini inceleyen bilim insanları, kısa süreli (akut) ve uzun süreli (kronik) viral enfeksiyonların kalp-damar hastalıklarıyla yakından ilişkili olduğunu tespit etti. Araştırmacılar, çalışmalarında grip, koronavirüs, HIV, hepatit C ve suçiçeği-zona virüsü gibi çok farklı enfeksiyonların benzer şekilde kalp sağlığını olumsuz etkilediğini belirledi.'Kalp krizi ve felç dahil ciddi sağlık sorunları doğurabiliyor'Araştırmanın başyazarı ve UCLA epidemiyoloğu Kosuke Kawai, "Akut ve kronik viral enfeksiyonların hem kısa hem uzun vadede kalp ve damar hastalıklarıyla ilişkili olduğunu buldu. Bu durum, kalp krizi ve felç dahil olmak üzere ciddi sonuçlar doğurabiliyor" ifadelerini kullandı.Çalışma verilerine göre, grip teşhisi konan kişilerde ilk ay içinde kalp krizi riski dört kat, felç riski ise beş kat artıyor. Kovid-19 geçirenlerde bu oran üç katına kadar çıkarken, riskin bir yıla kadar devam ettiği gözlemlendi.Uzmanlar, bu durumun enfeksiyonların tetiklediği iltihap ve kan pıhtılaşması süreçlerinden kaynaklandığını belirtti. Bağışıklık sisteminin enfeksiyona karşı verdiği tepki kısa süreli koruyucu olsa da uzun vadede damar tıkanıklığı ve kalp fonksiyon bozukluğuna yol açabildiği aktarıldı.Aşının koruyucu etkisine dikkat çekildiAraştırmacılar grip, Kovid-19 ve zona gibi hastalıklara karşı aşının koruyucu etkisine dikkat çekti. Daha önce yapılan çalışmalarda grip aşısı olan kişilerde kardiyovasküler nedenlerle hastaneye yatış veya ölüm riskinin yüzde 34'e kadar azaldığı belirlenmişti. Kawai, "Viral enfeksiyonlara karşı alınacak önlemleri özellikle de aşılar, kalp-damar hastalıklarının önlenmesinde önemli bir rol oynayabilir" ifadelerini kullandı.

